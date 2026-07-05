/Rajasthan Weather Update: राजस्थान के इन जिलों में आज गरजेंगे बादल, गिरेगी बिजली, IMD ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की सक्रियता लगातार बढ़ रही है, जिससे राज्य के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम केंद्र जयपुर की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी, दक्षिणी और कुछ पूर्वी जिलों में गरज-चमक, तेज हवाओं और बारिश का दौर जारी है. बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही नमी के कारण एक मजबूत मौसम प्रणाली सक्रिय हुई है, जिसका असर अब मरुस्थलीय इलाकों तक दिखाई दे रहा है. कई स्थानों पर अच्छी बारिश दर्ज की गई है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है.

बीकानेर, फलौदी और जोधपुर संभाग में ऑरेंज अलर्ट

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मौसम विभाग ने बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर सहित पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों के लिए विशेष चेतावनी जारी की है. विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों के दौरान इन क्षेत्रों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ धूलभरी आंधी, तेज मेघगर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी बनी हुई है.

मौसम केंद्र जयपुर ने बीकानेर और जोधपुर संभाग के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है.

तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट, गर्मी से मिली राहत

पिछले कुछ दिनों से राज्य में उमस और गर्मी का असर बना हुआ था, लेकिन मानसून की सक्रियता बढ़ने के बाद मौसम सुहावना हो गया है. विभाग के अनुसार कई इलाकों में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है. इससे लोगों को गर्मी से काफी राहत महसूस हुई है.

बीकानेर, फलौदी और नागौर में तेज हवाओं के साथ बारिश

मौसम विभाग ने बीकानेर, फलौदी और नागौर जिलों के लिए तत्काल मौसम चेतावनी जारी की है. इन क्षेत्रों में मध्यम से तेज मेघगर्जन, 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, धूलभरी आंधी और वज्रपात की संभावना जताई गई है. कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली है.

जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा में बदला मौसम

सीमावर्ती जिलों जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा में भी मौसम ने करवट ली है. मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार इन क्षेत्रों में घने बादलों की सक्रियता बढ़ी है. तेज हवाओं, धूलभरी आंधी और गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है. खराब दृश्यता को देखते हुए वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

जोधपुर और नागौर के लिए वज्रपात को लेकर विशेष एडवाइजरी

जोधपुर और नागौर जिलों में भी गरज-चमक के साथ मौसम सक्रिय बना हुआ है. मौसम विभाग ने लोगों से मेघगर्जन के दौरान पेड़ों के नीचे शरण नहीं लेने, बिजली के उपकरणों को आवश्यकता पड़ने पर अनप्लग करने और खुले स्थानों से दूर रहने की अपील की है. विभाग ने कमजोर संरचनाओं, कच्चे मकानों और होर्डिंग्स को तेज हवाओं से नुकसान पहुंचने की आशंका भी जताई है.

दक्षिण राजस्थान में येलो अलर्ट जारी

उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक की संभावना है. लगातार वर्षा के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में नदी-नालों का जलस्तर बढ़ सकता है, इसलिए स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

लोगों के लिए मौसम विभाग की सलाह

IMD ने खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने, आकाशीय बिजली के समय खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े नहीं होने तथा तेज हवाओं और बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है. विभाग का कहना है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए समय-समय पर जारी होने वाले आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखें.