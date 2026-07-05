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Rajasthan Weather Update: राजस्थान के इन जिलों में आज गरजेंगे बादल, गिरेगी बिजली, IMD ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून सक्रिय होने से कई जिलों में तेज बारिश, 40-60 किमी/घंटा की हवाएं, आंधी और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है. बीकानेर और जोधपुर संभाग में ऑरेंज अलर्ट जबकि दक्षिणी जिलों में येलो अलर्ट लागू है.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 05, 2026, 06:45 AM|Updated: Jul 05, 2026, 06:45 AM
Rajasthan Weather Update: राजस्थान के इन जिलों में आज गरजेंगे बादल, गिरेगी बिजली, IMD ने जारी किया अलर्ट
Image Credit: AI GeneratedSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की सक्रियता लगातार बढ़ रही है, जिससे राज्य के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम केंद्र जयपुर की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी, दक्षिणी और कुछ पूर्वी जिलों में गरज-चमक, तेज हवाओं और बारिश का दौर जारी है. बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही नमी के कारण एक मजबूत मौसम प्रणाली सक्रिय हुई है, जिसका असर अब मरुस्थलीय इलाकों तक दिखाई दे रहा है. कई स्थानों पर अच्छी बारिश दर्ज की गई है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है.

बीकानेर, फलौदी और जोधपुर संभाग में ऑरेंज अलर्ट

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मौसम विभाग ने बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर सहित पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों के लिए विशेष चेतावनी जारी की है. विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों के दौरान इन क्षेत्रों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ धूलभरी आंधी, तेज मेघगर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी बनी हुई है.

मौसम केंद्र जयपुर ने बीकानेर और जोधपुर संभाग के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है.

तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट, गर्मी से मिली राहत

पिछले कुछ दिनों से राज्य में उमस और गर्मी का असर बना हुआ था, लेकिन मानसून की सक्रियता बढ़ने के बाद मौसम सुहावना हो गया है. विभाग के अनुसार कई इलाकों में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है. इससे लोगों को गर्मी से काफी राहत महसूस हुई है.

बीकानेर, फलौदी और नागौर में तेज हवाओं के साथ बारिश

मौसम विभाग ने बीकानेर, फलौदी और नागौर जिलों के लिए तत्काल मौसम चेतावनी जारी की है. इन क्षेत्रों में मध्यम से तेज मेघगर्जन, 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, धूलभरी आंधी और वज्रपात की संभावना जताई गई है. कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली है.

जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा में बदला मौसम

सीमावर्ती जिलों जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा में भी मौसम ने करवट ली है. मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार इन क्षेत्रों में घने बादलों की सक्रियता बढ़ी है. तेज हवाओं, धूलभरी आंधी और गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है. खराब दृश्यता को देखते हुए वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

जोधपुर और नागौर के लिए वज्रपात को लेकर विशेष एडवाइजरी

जोधपुर और नागौर जिलों में भी गरज-चमक के साथ मौसम सक्रिय बना हुआ है. मौसम विभाग ने लोगों से मेघगर्जन के दौरान पेड़ों के नीचे शरण नहीं लेने, बिजली के उपकरणों को आवश्यकता पड़ने पर अनप्लग करने और खुले स्थानों से दूर रहने की अपील की है. विभाग ने कमजोर संरचनाओं, कच्चे मकानों और होर्डिंग्स को तेज हवाओं से नुकसान पहुंचने की आशंका भी जताई है.

दक्षिण राजस्थान में येलो अलर्ट जारी

उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक की संभावना है. लगातार वर्षा के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में नदी-नालों का जलस्तर बढ़ सकता है, इसलिए स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

लोगों के लिए मौसम विभाग की सलाह

IMD ने खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने, आकाशीय बिजली के समय खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े नहीं होने तथा तेज हवाओं और बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है. विभाग का कहना है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए समय-समय पर जारी होने वाले आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखें.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

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