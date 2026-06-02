/नौतपा नहीं तपा तो क्या इस बार पड़ जाएगा सूखा? मौसम वैज्ञानिकों ने बता दी पूरी सच्चाई

Rajasthan Monsoon Expectations: राजस्थान में इस बार नौतपा का दौर लोगों की उम्मीदों से बिल्कुल अलग रहा. आमतौर पर नौतपा के दौरान प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का असर देखने को मिलता है, लेकिन इस बार कई इलाकों में आंधी, बारिश और बादलों की आवाजाही बनी रही. ऐसे में लोगों के बीच एक बार फिर यह चर्चा शुरू हो गई कि अगर नौतपा नहीं तपा तो क्या इस साल मानसून कमजोर रहेगा या सूखे जैसी स्थिति बन सकती है. हालांकि मौसम वैज्ञानिक इस धारणा को केवल एक लोक मान्यता मानते हैं.

दरअसल, नौतपा 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक चलता है. मान्यता है कि जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, तब शुरुआती नौ दिन सबसे ज्यादा गर्म होते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से यह माना जाता रहा है कि यदि इन नौ दिनों में अच्छी गर्मी पड़ती है तो मानसून भी अच्छा रहता है. वहीं नौतपा के दौरान मौसम ठंडा रहने या बारिश होने को कई लोग कमजोर मानसून से जोड़कर देखते हैं.

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लेकिन मौसम विज्ञान के नजरिए से यह मान्यता पूरी तरह सही नहीं मानी जाती. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि नौतपा और मानसून के बीच कोई प्रत्यक्ष वैज्ञानिक संबंध नहीं है. मानसून का आकलन स्थानीय गर्मी या किसी एक सप्ताह के मौसम को देखकर नहीं किया जाता, बल्कि इसके पीछे कई बड़े वैश्विक और समुद्री कारक काम करते हैं.

इस बार राजस्थान में 27 और 28 मई तक कई जगहों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया था. इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ और अन्य मौसमी प्रणालियों के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आया. प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश हुई, जिससे तापमान में 4 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई. अधिकांश इलाकों में पारा 42 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया.

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार मई के आखिरी सप्ताह और जून के शुरुआती दिनों में होने वाली आंधी-बारिश का मानसून की गुणवत्ता से सीधा संबंध नहीं होता. उन्होंने यह भी बताया कि पिछले साल भी नौतपा के दौरान कई स्थानों पर आंधी और बारिश देखने को मिली थी, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान में सामान्य से अच्छी बारिश दर्ज की गई थी.

मौसम विभाग के मुताबिक मानसून का प्रदर्शन मुख्य रूप से प्रशांत महासागर में बनने वाली एल नीनो और ला नीना जैसी परिस्थितियों तथा हिंद महासागर के इंडियन ओशन डाइपोल (IOD) पर निर्भर करता है. इन वैश्विक जलवायु संकेतकों और आधुनिक क्लाइमेट मॉडल्स के आधार पर ही मानसून का पूर्वानुमान तैयार किया जाता है. ऐसे में केवल नौतपा के नहीं तपने को कमजोर मानसून या अकाल का संकेत मानना वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं माना जाता.