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नौतपा नहीं तपा तो क्या इस बार पड़ जाएगा सूखा? मौसम वैज्ञानिकों ने बता दी पूरी सच्चाई

Nautapa In Rajasthan: राजस्थान में इस बार नौतपा के दौरान गर्मी की जगह आंधी-बारिश देखने को मिली. इसे लेकर कमजोर मानसून की चर्चाएं शुरू हुईं, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि नौतपा और मानसून का सीधा संबंध नहीं है. मानसून का असर एल नीनो, ला नीना और IOD जैसे वैश्विक कारकों पर निर्भर करता है.

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jun 02, 2026, 04:12 PM|Updated: Jun 02, 2026, 04:12 PM
नौतपा नहीं तपा तो क्या इस बार पड़ जाएगा सूखा? मौसम वैज्ञानिकों ने बता दी पूरी सच्चाई
Image Credit: Rajasthan Monsoon Expectations After Nautapa

Rajasthan Monsoon Expectations: राजस्थान में इस बार नौतपा का दौर लोगों की उम्मीदों से बिल्कुल अलग रहा. आमतौर पर नौतपा के दौरान प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का असर देखने को मिलता है, लेकिन इस बार कई इलाकों में आंधी, बारिश और बादलों की आवाजाही बनी रही. ऐसे में लोगों के बीच एक बार फिर यह चर्चा शुरू हो गई कि अगर नौतपा नहीं तपा तो क्या इस साल मानसून कमजोर रहेगा या सूखे जैसी स्थिति बन सकती है. हालांकि मौसम वैज्ञानिक इस धारणा को केवल एक लोक मान्यता मानते हैं.

दरअसल, नौतपा 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक चलता है. मान्यता है कि जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, तब शुरुआती नौ दिन सबसे ज्यादा गर्म होते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से यह माना जाता रहा है कि यदि इन नौ दिनों में अच्छी गर्मी पड़ती है तो मानसून भी अच्छा रहता है. वहीं नौतपा के दौरान मौसम ठंडा रहने या बारिश होने को कई लोग कमजोर मानसून से जोड़कर देखते हैं.

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लेकिन मौसम विज्ञान के नजरिए से यह मान्यता पूरी तरह सही नहीं मानी जाती. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि नौतपा और मानसून के बीच कोई प्रत्यक्ष वैज्ञानिक संबंध नहीं है. मानसून का आकलन स्थानीय गर्मी या किसी एक सप्ताह के मौसम को देखकर नहीं किया जाता, बल्कि इसके पीछे कई बड़े वैश्विक और समुद्री कारक काम करते हैं.

इस बार राजस्थान में 27 और 28 मई तक कई जगहों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया था. इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ और अन्य मौसमी प्रणालियों के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आया. प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश हुई, जिससे तापमान में 4 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई. अधिकांश इलाकों में पारा 42 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया.

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार मई के आखिरी सप्ताह और जून के शुरुआती दिनों में होने वाली आंधी-बारिश का मानसून की गुणवत्ता से सीधा संबंध नहीं होता. उन्होंने यह भी बताया कि पिछले साल भी नौतपा के दौरान कई स्थानों पर आंधी और बारिश देखने को मिली थी, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान में सामान्य से अच्छी बारिश दर्ज की गई थी.

मौसम विभाग के मुताबिक मानसून का प्रदर्शन मुख्य रूप से प्रशांत महासागर में बनने वाली एल नीनो और ला नीना जैसी परिस्थितियों तथा हिंद महासागर के इंडियन ओशन डाइपोल (IOD) पर निर्भर करता है. इन वैश्विक जलवायु संकेतकों और आधुनिक क्लाइमेट मॉडल्स के आधार पर ही मानसून का पूर्वानुमान तैयार किया जाता है. ऐसे में केवल नौतपा के नहीं तपने को कमजोर मानसून या अकाल का संकेत मानना वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं माना जाता.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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