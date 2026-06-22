/ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट, राजस्थान के 13 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल!

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Rajasthan Weather: राजस्थान में 22 जून 2026 की शाम तक मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमीय परिस्थितियों के असर से प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और मेघगर्जन की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है. अगले कुछ घंटों के दौरान बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के कई इलाकों में तेज मेघगर्जन के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश भी होने के आसार हैं.
कई संभागों में बारिश और आंधी का अलर्ट
मौसम विभाग ने बताया है कि जयपुर, भरतपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में देर शाम और रात के समय मौसम अचानक बदल सकता है. तेज हवाओं के साथ गरज-चमक और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. वहीं जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है.
येलो अलर्ट वाले जिले
मौसम विभाग ने चूरू, सीकर, जयपुर, डीडवाना-कुचामन, झुंझुनूं, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, झालावाड़ और बारां जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन, गरज-चमक, वज्रपात, धूलभरी आंधी और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. साथ ही हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है.
पिछले 24 घंटे का मौसम
बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम सक्रिय रहा. सबसे अधिक बारिश झुंझुनूं और सीकर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में 26 मिलीमीटर दर्ज की गई. वहीं तापमान की बात करें तो श्रीगंगानगर प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. दूसरी ओर अलवर, पिलानी और सीकर में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे रात के समय हल्की राहत महसूस हुई.
23 जून को कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार 23 जून से 26 जून तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश का दौर जारी रह सकता है. खासकर बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और शेखावाटी क्षेत्र में मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. पूर्वी राजस्थान में बारिश की संभावना अपेक्षाकृत अधिक रहेगी, जबकि पश्चिमी जिलों में भी छिटपुट बारिश हो सकती है.
किसानों और आमजन के लिए राहत
बारिश और बादलों की आवाजाही से तापमान में हल्की गिरावट आने की उम्मीद है. इससे गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिल सकती है. वहीं किसानों के लिए भी यह मौसम फायदेमंद माना जा रहा है, क्योंकि खरीफ फसलों की बुवाई की तैयारियों के बीच नमी बढ़ने से कृषि कार्यों को मदद मिलेगी.
सावधानी बरतने की सलाह
मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि आंधी और बिजली चमकने के दौरान खुले मैदानों, बड़े पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े न हों. वाहन चालक खराब दृश्यता और तेज हवाओं के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतें. मेघगर्जन के समय बिजली के उपकरणों को अनप्लग रखें और सुरक्षित स्थान पर शरण लें. किसानों को भी फसल और कृषि उपकरणों की सुरक्षा के लिए आवश्यक इंतजाम करने की सलाह दी गई है.
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