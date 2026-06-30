/राजस्थान में बारिश का नया दौर शुरू! 16 जिलों में भीगने को तैयार रहें लोग, अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेता नजर आ रहा है. 30 जून 2026 की शाम के बाद कई जिलों में मौसम विभाग ने गरज-चमक, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है. वहीं कुछ इलाकों में धूलभरी आंधी भी चल सकती है. पश्चिमी विक्षोभ के असर और मानसून की सक्रियता को देखते हुए मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है. हालांकि पूर्वी राजस्थान में हल्की राहत के संकेत हैं, जबकि पश्चिमी हिस्सों में गर्मी अभी भी परेशान कर सकती है.

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कई जिलों में गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट

झालावाड़, कोटा, बारां, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. इस दौरान 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और कई जगह धूलभरी आंधी भी देखने को मिल सकती है.

पिछले 24 घंटे में कैसा रहा मौसम

पिछले 24 घंटों की बात करें तो राज्य के पूर्वी हिस्सों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम ज्यादातर शुष्क बना रहा. छिपाद 12 क्षेत्र में सबसे ज्यादा 27.0 मिमी बारिश दर्ज हुई. तापमान की बात करें तो श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस और संगरिया (हनुमानगढ़) में न्यूनतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं जालौर में न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस रहा.

मानसून की सक्रियता बढ़ने के संकेत

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मानसून धीरे-धीरे सक्रिय होगा. दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिनों में मानसून के प्रवेश के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं. 2 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना जताई गई है.

2 से 5 जुलाई तक बढ़ेगी बारिश

2 से 5 जुलाई के बीच पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है. इस दौरान कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है. अगले कुछ दिनों तक यहां तेज आंधी के साथ बारिश का दौर भी जारी रह सकता है.

पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर जारी

दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान में गर्मी अभी राहत देने के मूड में नहीं है. जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में अगले 3 से 4 दिनों तक तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. नमी बढ़ने के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का भी सामना करना पड़ेगा.

1 जुलाई को मौसम कैसा रहेगा

1 जुलाई को राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक की संभावना बनी रहेगी. वहीं पश्चिमी जिलों में मौसम शुष्क और गर्म बना रह सकता है. कुछ जगहों पर आंधी और धूलभरी हवाएं भी चल सकती हैं.

सावधानी के लिए क्या करें

मौसम को देखते हुए लोगों को सलाह दी जाती है कि तेज हवाओं और आंधी के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहें. पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें. किसान और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग खुले मैदानों में सावधानी बरतें और मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखें.