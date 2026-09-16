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राजस्थान के पाली, भीलवाड़ा और राजसमंद में बारिश का येलो अलर्ट, तेज हवाओं के साथ बदलेगा मौसम

राजस्थान में मौसम फिर करवट लेने वाला है. पाली, भीलवाड़ा और राजसमंद में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों और आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30-40 किमी प्रति घंटा की तेज हवाएं चलने की संभावना है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Published:Sep 16, 2026, 12:55 PM IST | Updated:Sep 16, 2026, 12:55 PM IST
राजस्थान के पाली, भीलवाड़ा और राजसमंद में बारिश का येलो अलर्ट, तेज हवाओं के साथ बदलेगा मौसम
Image Credit: Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान का मौसम फिर से बदलने वाला है. राज्य के कुछ जिलों में बारिश और बादल गरजने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, पाली, भीलवाड़ा, राजसमंद जिलों और आसपास के क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.

मौसम विभाग का कहना है कि इन जिलों में बारिश के दौरान बादल गरजने के साथ अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना है. हवाओं की रफ्तार लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है. ऐसे में मौसम बदला हुआ नजर आ सकता है. इसके साथ ही कुछ इलाकों में बादल छाने के साथ तेज हवा और बारिश देखने को मिल सकती है.

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पाली, भीलवाड़ा और राजसमंद में येलो अलर्ट
पाली, भीलवाड़ा और राजसमंद जिलों के लिए जारी येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं का असर भी देखने को मिल सकता है.

मौसम विभाग के मुताबिक, बादल गरजने के दौरान अचानक हवा की रफ्तार बढ़ सकती है. ग्रामीण और खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को मौसम में बदलाव पर नजर रखने की जरूरत है.

आसपास के क्षेत्रों में भी असर
मौसम विभाग ने केवल इन तीन जिलों तक ही मौसम गतिविधि सीमित नहीं बताई है, बल्कि आस-पास के क्षेत्रों में भी कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चल सकता है. ऐसे में कुछ इलाकों में मौसम सामान्य रह सकता है, जबकि आसपास के दूसरे स्थानों पर अचानक बादल बनकर बारिश और तेज हवा चलने के आसार हैं.

प्रदेश में मानसून की गतिविधियों के बीच इस तरह के स्थानीय मौसम बदलाव देखने को मिल रहे हैं. दिन के समय गर्मी और उमस के बाद कुछ क्षेत्रों में बादल सक्रिय होने से तापमान में भी गिरावट आ सकती है.

लोगों को सतर्क रहने की सलाह
मौसम विभाग ने लोगों को सलाह देते हुए कहा है कि मौसम की ताजा जानकारी पर नजर बनाए रखें. साथ ही मेघगर्जन और तेज हवाओं के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचें. फिलहाल पाली, भीलवाड़ा और राजसमंद में 30-40 किमी प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश और बादल गरजने की संभावना है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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