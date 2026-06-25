Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में बारिश-आंधी ने मचाई हलचल! चूरू-जयपुर-सीकर समेत 19 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट

राजस्थान में बारिश-आंधी ने मचाई हलचल! चूरू-जयपुर-सीकर समेत 19 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: 25 जून को राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में बारिश, आंधी और गरज-चमक का दौर रहा. चूरू, जयपुर, सीकर समेत कई जिलों में ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी. 26 जून को भी बारिश और तेज हवाओं की संभावना बनी रहेगी. सावधानी जरूरी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jun 25, 2026, 05:44 PM|Updated: Jun 25, 2026, 05:44 PM
राजस्थान में बारिश-आंधी ने मचाई हलचल! चूरू-जयपुर-सीकर समेत 19 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट
Image Credit: Rajasthan Weather UpdateSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Weather Update: 25 जून 2026 को राजस्थान में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव और सक्रिय मौसमी सिस्टम के चलते प्रदेश के कई जिलों में बारिश, आंधी और मेघगर्जन की गतिविधियां देखने को मिलीं. पिछले 24 घंटों में पश्चिमी राजस्थान के सरदारशहर में सबसे ज्यादा 56 मिमी और पूर्वी राजस्थान के झालावाड़ जिले के सुनैल क्षेत्र में 45 मिमी बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने शाम के बाद भी कई जिलों में तेज हवाओं, गरज-चमक और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है.

ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में बढ़ी सतर्कता
मौसम विभाग ने चूरू, झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, सवाई माधोपुर, बारां और कोटा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से तीव्र मेघगर्जन, बिजली चमकने, 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, धूलभरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. शाम के बाद कई इलाकों में मौसम अचानक बदल सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source
Rajasthan Weather Update

येलो अलर्ट वाले जिलों में भी मौसम रहेगा सक्रिय
श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, डीडवाना-कुचामन, नागौर, अजमेर, टोंक, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और ब्यावर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. साथ ही गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और धूलभरी आंधी की संभावना बनी हुई है.

Rajasthan Weather Update

कई संभागों में जारी रहेगा बारिश का दौर
मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिनों तक बारिश और आंधी की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. इससे तापमान में गिरावट और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है. कई क्षेत्रों में दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रही.

पश्चिमी विक्षोभ दिखा असरदार
प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर साफ दिखाई दे रहा है. इसी वजह से राजस्थान के पूर्वी और उत्तरी जिलों में मौसम लगातार बदल रहा है. तेज हवाओं और मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां सामान्य से ज्यादा सक्रिय बनी हुई हैं, जिससे किसानों और आम लोगों को राहत मिली है.

26 जून को कैसा रहेगा मौसम
26 जून को भी राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम का यही रुख बने रहने की संभावना है. जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर संभाग के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश, तेज हवाएं और कहीं-कहीं धूलभरी आंधी चल सकती है. पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय रहने के संकेत हैं, जबकि कुछ पश्चिमी इलाकों में भी छिटपुट बारिश दर्ज हो सकती है.

इन सावधानियों का रखें ध्यान
मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े नहीं होने की सलाह दी है. आंधी और वज्रपात के समय सुरक्षित स्थान पर रहें. वाहन चालक तेज बारिश और धूलभरी आंधी के दौरान सावधानी से वाहन चलाएं. किसानों को भी मौसम को देखते हुए खेतों में काम करते समय सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Churu: लगातार बारिश से बेहाल हुआ सरदारशहर, दूसरे दिन भी पानी में डूबे निचले इलाके

ट्रेंडिंग न्यूज़

Jaipur News: मुहाना से सीधे अयोध्या पहुंच गये थे जयपुर के 4 बच्चे, 500 रुपये लेकर निकले थे घर से

राजस्थान में फिर से मूसलाधार बारिश की चेतावनी, 22 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, खरीदने वालों की लगी भीड़! जानें ताजा रेट

'वो आदमी जो अशोक गहलोत के पैरों में पड़कर मुकदमे हटाने की बात कर रहा था, वो आदमी आज हम पर उंगली उठा रहा है' - गोविंद सिंह डोटासरा

राजस्थान में डूब गई सोने-चांदी की नैया, लुढ़ककर यहां थमे रेट, जानें 24 जून के लेटेस्ट प्राइस

जोधपुर में हादसे के बाद बवाल, मारपीट के आरोप में भड़की भीड़ ने स्कॉर्पियो उलट दी

पांचना बांध आंदोलन में किसानों की बड़ी जीत, सरकार के आश्वासन पर 20 दिन बाद उठा धरना, 6 दिन में पानी छोड़ने का वादा

झुंझुनूं में खेतड़ी की लोहे की फैक्ट्री में गैस लीक, गंभीर रूप से झुलसा मजदूर

ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट, राजस्थान के 13 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल!

औंधे मुंह गिरे सोने-चांदी के दाम, जयपुर सर्राफा बाजार में आई भारी गिरावट, तुरंत चेक करें आज का रेट

जयपुर मेट्रो फेज-2 का तोहफा, इन इलाकों की प्रॉपर्टी बनेगी सोना, ट्रैफिक होगा खत्म

Alwar: विधवा बहू पर जेठ ने चाकू से किए कई वार, 3 महीने पहले हुई थी पति की मौत

कोर्ट का बड़ा एक्शन! चितावा SHO और पुलिसकर्मियों पर FIR के आदेश, हिरासत में मारपीट का आरोप

Who is IPS Madhav Upadhyay: कौन हैं IPS माधव उपाध्याय? जिन्हें जांच के बाद कर दिया APO

जयपुर सहित इन 25 जिलों में मौसम विभाग का 'येलो अलर्ट', तेज हवाओं के साथ होगी मूसलाधार बारिश

ट्रेन में नकली पापा बनकर बैठा था आदमी, 5 साल के बच्चे को ले जा रहा था पर RPF ने पकड़ लिया

बीकानेर में मजदूर मां की गैर मौजूदगी में घर में घुसा अधेड़, 13 साल की मासूम बच्ची का किया रेप

कोटा में सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर विवाद, धर्मांतरण के आरोप में युवक पर FIR दर्ज, जांच में जुटी पुलिस

कौन है जय मूंदड़ा ? नौकरी छोड़ आयरलैंड की T-20 टीम में बनाई जगह, अब भारत के खिलाफ दिखाएंगे दम !

सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, बढ़े दामों से बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

Rajasthan Jobs: राजस्थान में खुला नौकरियों का खजाना, जूनियर इंजीनियर से जूनियर असिस्टेंट तक होंगी 2005 नई भर्तियां

39 साल बाद गोठड़ा में गूंजा शहीद सुमेर सिंह का नाम, प्रतिमा अनावरण के साथ वीरांगना को मिला सम्मान

धौलपुर में कार खाई में गिरी, जख्मी मालिक से चिपका बैठा पालतू बंदर

Rajasthan Weather Update: आखिरकार आ गया मानसून! राजस्थान के इन संभागों में आज से शुरू होगी झमाझम बारिश

कोटा का मनीष बना, मोइन खान ? बजरंग दल का दावा, किया हिन्दू देवी देवताओं का अपमान

जयपुर में महिला फूड कार्ट संचालिका का आरोप, पुलिस ने फेंका खौलता पानी, कई हिस्से झुलसे

RSOS Result 2026: शिक्षा मंत्री ने की प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों से फोन पर बात, 21 हजार राशि देने की घोषणा

राजस्थान में IAS समित शर्मा ने दी सस्ती दवाओं की बड़ी सौगात, हर जिले में खुलेंगे जन औषधि केंद्र

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब 30 दिन से ज्यादा APO में नहीं रह सकेंगे अधिकारी-कर्मचारी

आसमान से जमीन पर आकर गिरे सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में हड़कंप! जानें रेट

ताजिया जुलूस को लेकर जयपुर में कड़ी सुरक्षा, शहर में 3000 पुलिस जवान तैनात

जयपुर मर्डर मिस्ट्री: होटल के कमरे में मिला कारोबारी का शव, वारदात के बाद दोस्तों का 'फेसबुक लाइव' उड़ा रहा होश!

राजस्थान में अगले कुछ घंटों में बदल जाएगा मौसम! 24 जिलों में गरज-चमक, तेज आंधी और बारिश का अलर्ट

डीग में बेकाबू कार ने 10 लोगों में मारी टक्कर, परिक्रमा कर रहे 5 श्रद्धालु गंभीर घायल

Dholpur: पत्नी की हत्या पति 17 महीने से था फरार, अब आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

Jaipur Traffic Alert: आज और कल भूलकर भी न लें इन रास्तों का रुख, जाम में फंस सकते हैं कई घंटे!

Pali: ससुराल आए युवक को ग्रामीणों ने रस्सी से खड़की के बांधा, फिर रातभर की मारपीट

TAGS:
Rajasthan Weather
Rajasthan Weather Update
Rajasthan News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान में बारिश-आंधी ने मचाई हलचल! चूरू-जयपुर-सीकर समेत 19 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट
Rajasthan Weather
2
Alwar news
3
rajasthan politics
4
jaipur news
5
Jhunjhunu News