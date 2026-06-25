/राजस्थान में बारिश-आंधी ने मचाई हलचल! चूरू-जयपुर-सीकर समेत 19 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट

Rajasthan Weather Update: 25 जून 2026 को राजस्थान में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव और सक्रिय मौसमी सिस्टम के चलते प्रदेश के कई जिलों में बारिश, आंधी और मेघगर्जन की गतिविधियां देखने को मिलीं. पिछले 24 घंटों में पश्चिमी राजस्थान के सरदारशहर में सबसे ज्यादा 56 मिमी और पूर्वी राजस्थान के झालावाड़ जिले के सुनैल क्षेत्र में 45 मिमी बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने शाम के बाद भी कई जिलों में तेज हवाओं, गरज-चमक और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है.

ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में बढ़ी सतर्कता

मौसम विभाग ने चूरू, झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, सवाई माधोपुर, बारां और कोटा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से तीव्र मेघगर्जन, बिजली चमकने, 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, धूलभरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. शाम के बाद कई इलाकों में मौसम अचानक बदल सकता है.

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Rajasthan Weather Update

येलो अलर्ट वाले जिलों में भी मौसम रहेगा सक्रिय

श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, डीडवाना-कुचामन, नागौर, अजमेर, टोंक, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और ब्यावर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. साथ ही गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और धूलभरी आंधी की संभावना बनी हुई है.

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कई संभागों में जारी रहेगा बारिश का दौर

मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिनों तक बारिश और आंधी की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. इससे तापमान में गिरावट और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है. कई क्षेत्रों में दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रही.

पश्चिमी विक्षोभ दिखा असरदार

प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर साफ दिखाई दे रहा है. इसी वजह से राजस्थान के पूर्वी और उत्तरी जिलों में मौसम लगातार बदल रहा है. तेज हवाओं और मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां सामान्य से ज्यादा सक्रिय बनी हुई हैं, जिससे किसानों और आम लोगों को राहत मिली है.

26 जून को कैसा रहेगा मौसम

26 जून को भी राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम का यही रुख बने रहने की संभावना है. जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर संभाग के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश, तेज हवाएं और कहीं-कहीं धूलभरी आंधी चल सकती है. पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय रहने के संकेत हैं, जबकि कुछ पश्चिमी इलाकों में भी छिटपुट बारिश दर्ज हो सकती है.

इन सावधानियों का रखें ध्यान

मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े नहीं होने की सलाह दी है. आंधी और वज्रपात के समय सुरक्षित स्थान पर रहें. वाहन चालक तेज बारिश और धूलभरी आंधी के दौरान सावधानी से वाहन चलाएं. किसानों को भी मौसम को देखते हुए खेतों में काम करते समय सतर्क रहने की सलाह दी गई है.