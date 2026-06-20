/राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर, जयपुर-भरतपुर समेत 18 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 19 जून 2026 की शाम के बाद मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. राज्य के कई हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से कहीं-कहीं मेघगर्जन, वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है. पिछले 24 घंटों में भी कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं ने असर दिखाया. रायपुर और भीलवाड़ा में 47.0 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. वहीं तापमान की बात करें तो अलवर में अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस और जोधपुर में न्यूनतम 30.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. भीलवाड़ा में 22.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा.

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पश्चिमी विक्षोभ से कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आगामी 24 घंटों में बीकानेर, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में तेज मेघगर्जन के साथ आंधी और 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है. वहीं जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग में हल्की से मध्यम बारिश और आंधी का असर देखने को मिल सकता है.

ऑरेंज अलर्ट वाले जिले

करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में तेज मेघगर्जन के साथ 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, धूलभरी आंधी, वज्रपात और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है.

येलो अलर्ट वाले जिले

नागौर, डीडवाना-कुचामन, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, दौसा और कोटपूतली-बहरोड़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. टोंक जिले में भी हल्की आंधी और गरज-चमक की संभावना है.

20 जून को कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग का अनुमान है कि 20 जून को भी राजस्थान के कई हिस्सों में आंधी और बारिश का असर बना रहेगा. खासकर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. हालांकि दक्षिणी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां थोड़ी कम रहने की संभावना है.

क्या करें और क्या न करें

तेज हवाओं और आंधी के कारण कमजोर पेड़, बिजली के खंभे, कच्चे मकान और झोपड़ियों को नुकसान हो सकता है. वज्रपात के समय खुले में या पेड़ों के नीचे खड़े न रहें. वाहन चालकों को सावधानी से ड्राइव करने की सलाह दी गई है क्योंकि दृश्यता कम हो सकती है. बिजली उपकरणों को अनप्लग रखें और धातु की वस्तुओं से दूरी बनाए रखें. किसानों को भी सलाह दी गई है कि वे फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएं.