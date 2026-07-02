/Photos: राजस्थान में मानसून की धमाकेदार एंट्री से कोटपूतली में हुई बारिश, खिले किसानों के चेहरे

Kotputli Weather Update: राजस्थान में मानसून की दस्तक के साथ मौसम का मिजाज बदलने लगा है. कोटपूतली क्षेत्र में कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और तेज धूप के बाद गुरुवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ली. अल सुबह हुई हल्की बूंदाबांदी से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली. वहीं इस बारिश ने खरीफ सीजन की अगैती बाजरे की फसल के लिए भी उम्मीद की नई किरण जगाई है.

कई दिनों की गर्मी के बाद मिली राहत

पिछले कुछ दिनों से कोटपूतली क्षेत्र में तेज धूप और भीषण गर्मी का असर लगातार बना हुआ था. बढ़ते तापमान के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा था. आम लोगों के साथ साथ किसान भी मौसम को लेकर चिंतित थे, क्योंकि खरीफ की फसल के लिए बारिश का इंतजार किया जा रहा था. गुरुवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ली और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई. बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहाना हो गया और लोगों ने राहत की सांस ली.

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बाजरे की फसल को मिला सहारा

बारिश की हल्की फुहारें किसानों के लिए राहत लेकर आई हैं. क्षेत्र में बोई गई अगैती बाजरे की फसल को इस बूंदाबांदी से नया जीवनदान मिलने की उम्मीद है. लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के लिए मौसम में आया यह बदलाव सकारात्मक माना जा रहा है. हालांकि किसान अब अच्छी बारिश की उम्मीद लगाए हुए हैं, ताकि खरीफ फसलों की बुवाई और बढ़वार को और बेहतर समर्थन मिल सके.

पूर्वी राजस्थान में मानसून की एंट्री के आसार

मौसम विभाग के अनुसार 2 से 3 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान में मानसून के प्रवेश की संभावना है. इसके साथ ही प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं. मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले दिनों में बारिश का दायरा और बढ़ सकता है, जिससे गर्मी से राहत मिलने के साथ खेती को भी फायदा होगा.

कई इलाकों में दर्ज हुई बारिश

गुरुवार सुबह करीब 5 बजे हुई बूंदाबांदी के बाद कोटपूतली में 17 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई. बारिश के आंकड़ों के अनुसार विराटनगर में 11 मिमी, बानसूर में 22 मिमी, नीमराना में 14 मिमी और बहरोड़ में 21 मिमी वर्षा दर्ज की गई. इन क्षेत्रों में हुई बारिश से मौसम पूरी तरह बदल गया और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली.

आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं बारिश की गतिविधियां

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वी राजस्थान में मानसून की सक्रियता बढ़ने के साथ आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियों में और तेजी आ सकती है. ऐसे में मौसम का बदला हुआ मिजाज लोगों के लिए राहत और किसानों के लिए उम्मीद लेकर आया है. यदि मानसून की रफ्तार इसी तरह बनी रही तो प्रदेश के कई इलाकों में खरीफ सीजन की खेती को अच्छा लाभ मिल सकता है.