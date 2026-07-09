/राजस्थान के 18 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने शुक्रवार सुबह प्रदेश के कई जिलों के लिए नाउकास्ट मौसम चेतावनी जारी की है. विभाग के अनुसार अगले तीन घंटे के दौरान पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में मौसम अचानक बदल सकता है. इस दौरान मेघगर्जन, हल्की से मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर तेज बारिश, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है.

इन 18 जिलों में येलो अलर्ट

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मौसम विभाग ने बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनूं, डीग, अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ और अजमेर जिलों के कुछ हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में बादलों की गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. कुछ स्थानों पर तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं. ऐसे में जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.

तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की आशंका

आईएमडी के अनुसार बारिश के दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने, बिजली की लाइनें प्रभावित होने और कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचने की आशंका बनी हुई है. मौसम विभाग ने किसानों, पशुपालकों और खुले स्थानों पर कार्य करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. बिजली चमकने के दौरान खुले मैदान, खेत, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की गई है.

लोगों के लिए जारी की गई जरूरी एडवाइजरी

मौसम विभाग ने खराब मौसम को देखते हुए नागरिकों के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव जारी किए हैं. विभाग ने कहा है कि तेज बारिश या आंधी के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें. यदि यात्रा करना जरूरी हो तो मौसम की जानकारी लेकर ही निकलें. जलभराव वाले क्षेत्रों में वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं और किसी भी स्थिति में पेड़ों या कमजोर निर्माण के नीचे खड़े न हों. वज्रपात की स्थिति में तुरंत किसी सुरक्षित भवन के अंदर शरण लें और खुले स्थानों से दूरी बनाए रखें.

गर्मी से मिलेगी राहत, लेकिन जलभराव की भी आशंका

पिछले कुछ दिनों से राजस्थान के कई हिस्सों में उमस और गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा था. मौसम विभाग का मानना है कि इस बारिश से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. हालांकि जिन क्षेत्रों में तेज बारिश होगी, वहां जलभराव, फिसलन और यातायात प्रभावित होने की संभावना भी बनी रहेगी. प्रशासन ने लोगों से मौसम विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अपडेट पर नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है. साथ ही किसानों को भी खेतों में कार्य करते समय मौसम की बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखने की सलाह दी गई है.

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