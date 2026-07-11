/राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, बादल छाने के साथ हो सकती है हल्की बारिश

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 11 जुलाई को मानसून की गतिविधियां कमजोर रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम सामान्य बना रहेगा, जबकि पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है, हालांकि कुछ इलाकों में बादल छाने और हल्की बारिश होने के संकेत हैं.

मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी राजस्थान के जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज हो सकती है. वहीं, दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिलों में भी कहीं-कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है.

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बादल छाने के साथ हल्की बारिश

दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलोदी, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और जालोर जिलों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है. हालांकि स्थानीय स्तर पर बादलों की आवाजाही और कुछ स्थानों पर हल्की फुहारें पड़ सकती हैं.

बारिश की गतिविधियां कमजोर रहने के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में उमस लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है. दिन के समय अधिकतम तापमान 32 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि रात के तापमान में भी ज्यादा गिरावट नहीं आएगी. हवा में नमी अधिक रहने से लोगों को गर्मी और चिपचिपाहट का एहसास हो सकता है.

क्या फिर से होगी भारी बारिश?

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल मानसून की सक्रियता सामान्य से कम बनी हुई है, लेकिन आगामी दिनों में बंगाल की खाड़ी में बनने वाली मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से बारिश की गतिविधियों में फिर तेजी आने की संभावना है. यदि नया सिस्टम सक्रिय होता है तो पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है.

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि गरज-चमक के दौरान खुले स्थानों में खड़े होने से बचें और खराब मौसम की स्थिति में सुरक्षित स्थान पर रहें. किसानों को भी सलाह दी गई है कि मौसम के ताजा पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्यों की योजना बनाएं. वहीं, वाहन चालकों को बारिश के दौरान सावधानी बरतने और जलभराव वाले क्षेत्रों से बचकर निकलने की सलाह दी गई है.

बादलों की आवाजाही के बीच मौसम सुहावना

फिलहाल 11 जुलाई को राजस्थान में व्यापक भारी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन कई जिलों में हल्की बारिश और बादलों की आवाजाही के बीच मौसम सुहावना बना रह सकता है. हालांकि उमस और गर्मी का असर लोगों को दिनभर महसूस हो सकता है.