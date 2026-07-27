/राजस्थान में मानसून फिर से हुआ सक्रिय, इन जिलों में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. रविवार देर रात और सोमवार सुबह राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली.

24 से 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी

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मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां और तेज हो सकती हैं, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में भी बादल गरजने के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं.

इन इलाकों में बारिश के आसार

मौसम विभाग का कहना है कि जयपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, अलवर और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में सोमवार को बारिश का दौर जारी रह सकता है. इनमें कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं. वहीं, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सिरोही में भी बारिश हो सकती है.

मौसम विभाग ने कोटा, बारां, झालावाड़ और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, जालौर और फलौदी जिलों में मौसम शुष्क रहने के बावजूद कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. हालांकि इन इलाकों में तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है.

किसानों को हो सकता है फायदा

बारिश का सबसे अधिक लाभ किसानों को मिल रहा है. खरीफ फसलों विशेषकर सोयाबीन, मक्का, बाजरा, मूंग, उड़द और धान की फसलों के लिए यह बारिश बेहद लाभदायक हो सकती है. प्रदेश के प्रमुख बांधों और जलाशयों में भी लगातार पानी की आवक बढ़ रही है, जिससे पेयजल और सिंचाई की स्थिति में सुधार होने की संभावना है.

मौसम विभाग ने लोगों को आकाशीय बिजली और तेज हवाओं के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है. साथ ही वाहन चालकों को बारिश के दौरान सावधानीपूर्वक वाहन चलाने और जलभराव वाले मार्गों से बचने की हिदायत दी है.



विभाग का कहना है कि जुलाई के आखिरी सप्ताह तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय बना रहेगा और कई जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है.