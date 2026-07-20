Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में मानसून की दमदार वापसी, इन जिलों में अगले 7 दिन होगी झमाझम बारिश

राजस्थान में मानसून की दमदार वापसी, इन जिलों में अगले 7 दिन होगी झमाझम बारिश

राजस्थान में 20 जुलाई से मानसून एक बार फिर सक्रिय होने लगा है. मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी, उत्तर-पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, जबकि पश्चिमी जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं. आज जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर संभाग के कई इलाकों में मेघगर्जन के साथ बारिश हो सकती है. 
 

Edited bySneha Aggarwal
Published: Jul 20, 2026, 12:56 PM|Updated: Jul 20, 2026, 12:56 PM
राजस्थान में मानसून की दमदार वापसी, इन जिलों में अगले 7 दिन होगी झमाझम बारिश
Image Credit: Rajasthan Weather UpdateSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 20 जुलाई को मानसून एक बार फिर सक्रिय होता नजर आ रहा है. पिछले कुछ दिनों से कई इलाकों में तेज धूप और उमस से लोग परेशान थे, लेकिन अब मौसम का मिजाज बदलने लगा है.

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है. बारिश का दौर शुरू होने से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिलने की उम्मीद है.

Add Zee News as a Preferred Source

मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में राजस्थान में मानसून सक्रिय होने की प्रबल संभावना है. मानसून ट्रफ लाइन अपने सामान्य स्थिति की और अवस्थित हो चुकी है. आज ट्रफ लाइन गंगानगर, दिल्ली, लखनऊ व रांची से होकर गुजर रही है.

20 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम?

राज्य के पूर्वी व उत्तर-पूर्वी भागों में आगामी दिनों में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं सक्रिय होने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक, आज 20 जुलाई को भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ मध्यम से कहीं-कहीं तेज बारिश बारिश होने की संभावना है. आज कोटा व बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी हल्की मध्यम बारिश होने के आसार हैं.

अगले हफ्ते तेज बारिश का अलर्ट

वहीं, 21-22 जुलाई से कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर व बीकानेर संभाग के कुछ और भागों में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने व कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है. इस दौरान भरतपुर व जयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है.

23 से 27 जुलाई के दौरान कोटा, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, संभाग में मानसून सक्रिय रहने और बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती है.

कुछ इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में तेज बारिश के कारण जलभराव बनने की आशंका भी जताई है. ऐसे में वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. कुल मिलाकर 20 जुलाई को राजस्थान में मानसून की गतिविधियां तेज रहने की संभावना है और राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम सुहावना बना रहेगा.

ऐसे में कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अगले कुछ दिनों तक लगातार बारिश होती है तो सोयाबीन, मक्का, बाजरा, मूंगफली और उड़द जैसी फसलों को बड़ा फायदा मिलेगा. वहीं, जलाशयों और बांधों में भी पानी की आवक बढ़ने की उम्मीद है, जिससे पेयजल और सिंचाई व्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की दमदार वापसी! इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, रहें सतर्क

राजस्थान के 13 जिलों में खूब बरसेंगे बादल! IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले चार दिन कई संभागों में बारिश के आसार, पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी

ट्रेंडिंग न्यूज़

किशनगढ़ छात्रा साक्षी मौत केस में बड़ा खुलासा! ब्लैकमेल और वीडियो वायरल की धमकी के आरोप में 3 युवकों पर FIR

राजस्थान में नकली घी का काला खेल बेनकाब! फैक्ट्री पर छापा, हजारों लीटर पाम ऑयल और सैकड़ों किलो घी जब्त

बकरी को बाइक पर बैठाकर दिनदहाड़े रफूचक्कर हुए शातिर, सीसीटीवी में कैद हुआ कांड

राजस्थान में आंधी-तूफान का तांडव, रूह कंपाने वाला नजारा आया सामने, देखें खौफनाक Videos

कबाड़ खरीदने वाले युवक ने रचा इतिहास! बेटे को खोने के दर्द के बीच NEET में हासिल की शानदार रैंक

राजस्थान में सोने के भाव में अचानक आया तूफान, चांदी के रेट भी जारी, जानें गोल्ड-सिल्वर के प्राइस

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की दमदार वापसी! इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, रहें सतर्क

राजस्थान में फिर मानसून की होगी दमदार वापसी, इन जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट

झुंझुनूं बीडीके अस्पताल के अपने नियम? दवा काउंटर पर PCI गाइडलाइन की उड़ रही धज्जियां, बिना पहचान दवा बांट रहे फार्मासिस्ट

राजस्थान के 13 जिलों में खूब बरसेंगे बादल! IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

बीकानेर में दिल दहला देने वाली घटना! 13 साल के मासूम ने दी जान, भाई को खोते ही बहन ने...

Gold Silver Price Today: जयपुर सर्राफा बाजार में थम गई सोना-चांदी की कीमतें, फटाफट चेक करें दोनों के रेट

राजस्थान में शिक्षा की बड़ी क्रांति! पीएम श्री स्कूल बदल रहे बच्चों का भविष्य

राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल! 20 जुलाई से मानसून पकड़ेगा रफ्तार, जयपुर-सीकर समेत 10 जिलों में बारिश का अलर्ट

अलवर मर्डर केस में BJP के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सहित 9 को उम्रकैद, आरोपी मूंछों पर हाथ फेरते मुस्कराते हुए निकले

फलसूंड रोड पर गोवंश का अवशेष मिलने से आक्रोश, मौके पर पहुंचे विधायक महंत प्रतापपुरी, जांच में जुटी पुलिस

राजस्थान में मानसून पर लगा ब्रेक, 19 जुलाई से बारिश पकड़ेगी रफ्तार, IMD ने जारी किया अलर्ट

उदयपुर-पिंडवाड़ा हाईवे पर भीषण हादसा, ट्रेलर में घुसी तेज रफ्तार कार, युवक-युवती की मौत

Sikar: हेलमेट हुआ चकनाचूर, ट्रेलर की टक्कर में पुलिस जवान की मौत, 14 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि

बाड़मेर में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, झाड़ियों में ले जाकर की दरिंदगी

सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

फिर महंगा हुआ सोना-चांदी, जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

डूंगरपुर में चांदीपुरा Virus से 6 साल की बच्ची की मौत, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, शुरू हुआ सर्वे और फॉगिंग

श्रीडूंगरगढ़ में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, बस-बोलेरो की टक्कर में 3 की मौत, 8 घायल

कौन हैं 101 साल के पंडित रामकिशन? 4 बार विधायक, एक बार सांसद... जानिए पूरी कहानी

Alwar: उत्तराखंड के जंगल में मिला कपल का शव, 6 महीने पहले हुई थी शादी और पत्नी थी गर्भवती

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, अगले 48 घंटे में इन जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट

Udaipur में आदमखोर तेंदुए का आतंक, खेत में काम कर रही महिला को गले से दबोचा, मौत

झालावाड़ में लंगर खाने से 100 से ज्यादा बीमार, फूड पॉइजनिंग की आशंका

अलवर में भीषण सड़क हादसा, डंपर ने दो बाइकों को कुचला, 1 की मौत 4 गंभीर घायल

Jhalawar: अवैध गन से फायरिंग कर बनाई रील, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाला युवक गिरफ्तार

केवलादेव नेशनल पार्क पर गहराया जल संकट, सूख रहीं झीलें, पांचना बांध का पानी छोड़ने की मांग

TAGS:
Rajasthan Weather

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान में मानसून की दमदार वापसी, इन जिलों में अगले 7 दिन होगी झमाझम बारिश
Rajasthan Weather
2
Kota news
3
jaisalmer news
4
Sikar news
5
Jaipur News