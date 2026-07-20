/राजस्थान में मानसून की दमदार वापसी, इन जिलों में अगले 7 दिन होगी झमाझम बारिश

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 20 जुलाई को मानसून एक बार फिर सक्रिय होता नजर आ रहा है. पिछले कुछ दिनों से कई इलाकों में तेज धूप और उमस से लोग परेशान थे, लेकिन अब मौसम का मिजाज बदलने लगा है.

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है. बारिश का दौर शुरू होने से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिलने की उम्मीद है.

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मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में राजस्थान में मानसून सक्रिय होने की प्रबल संभावना है. मानसून ट्रफ लाइन अपने सामान्य स्थिति की और अवस्थित हो चुकी है. आज ट्रफ लाइन गंगानगर, दिल्ली, लखनऊ व रांची से होकर गुजर रही है.

20 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम?

राज्य के पूर्वी व उत्तर-पूर्वी भागों में आगामी दिनों में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं सक्रिय होने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक, आज 20 जुलाई को भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ मध्यम से कहीं-कहीं तेज बारिश बारिश होने की संभावना है. आज कोटा व बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी हल्की मध्यम बारिश होने के आसार हैं.

अगले हफ्ते तेज बारिश का अलर्ट

वहीं, 21-22 जुलाई से कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर व बीकानेर संभाग के कुछ और भागों में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने व कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है. इस दौरान भरतपुर व जयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है.

23 से 27 जुलाई के दौरान कोटा, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, संभाग में मानसून सक्रिय रहने और बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती है.

कुछ इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में तेज बारिश के कारण जलभराव बनने की आशंका भी जताई है. ऐसे में वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. कुल मिलाकर 20 जुलाई को राजस्थान में मानसून की गतिविधियां तेज रहने की संभावना है और राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम सुहावना बना रहेगा.

ऐसे में कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अगले कुछ दिनों तक लगातार बारिश होती है तो सोयाबीन, मक्का, बाजरा, मूंगफली और उड़द जैसी फसलों को बड़ा फायदा मिलेगा. वहीं, जलाशयों और बांधों में भी पानी की आवक बढ़ने की उम्मीद है, जिससे पेयजल और सिंचाई व्यवस्था को मजबूती मिलेगी.