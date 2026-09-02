/राजस्थान में फिर एक्टिव हुआ मानसून! 2 से 7 सितंबर तक बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में सितंबर की महीने शुरू होते ही मानसून एक बार फिर एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है. 2 सितंबर को प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियों बढ़ सकती हैं.

मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी राजस्थान में 2 और 3 सितंबर को गरज-चमक के साथ आंधी चल सकती है जबकि 4 और 5 सितंबर को कुछ इलाकों में भारी बारिश होने के आसार हैं. वहीं, पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल मौसम सामान्य रहेगा.

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मौसम विभाग के मुताबिक, वेल मार्क लो प्रेशर एरिया (WML) आज पश्चिमी झारखंड और आसपास के लगे उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर अवस्थित है. इसके आगामी 24 घंटों में धीरे-धीरे उत्तरी MP और दक्षिणी UP की और आगे बढ़ने की संभावना है.

2 से 7 सितंबर कैसा रहेगा मौसम का हाल?

इसके असर से आज 2 सितंबर को भरतपुर और जयपुर संभाग में कहीं-कहीं हल्की मध्यम बारिश होने और शेष भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. वहीं, भरतपुर, जयपुर, कोटा संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में 3 सितंबर को हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है.



4 से 7 सितंबर के दौरान भरतपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है. 4-5 सितंबर को कोटा संभाग और आसपास के जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है.

4 से 6 सितंबर इन इलाकों में बारिश का अलर्ट

पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, संभाग के अधिकांश भागों में आगामी दिनों में कमजोर मानसून परिस्थितियां जारी रहने की संभावना है. हालांकि, 4 से 6 सितंबर के दौरान बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है. इसके बाद 8 सितंबर से राज्य के अधिकांश भागों में दोबारा बारिश की गतिविधियों में कमी आ सकती है.

जयपुर में कैसा रहेगा मौसम का हाल?

जयपुर में 2 सितंबर को आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, जयपुर का अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान करीब 26 डिग्री रहने रह सकता है. आने वाले दिनों में भी बादल और हल्की बारिश का दौर बना रह सकता है.

सितंबर के पहले हफ्ते में पूर्वी राजस्थान में बारिश का नया दौर किसानों के लिए राहत लेकर आ सकता है. खरीफ फसलों के लिए इस समय होने वाली बारिश काफी लाभदायक हो सकती है. हालांकि तेज बारिश वाले क्षेत्रों में जलभराव और खेतों में पानी जमा होने की स्थिति भी बन सकती है.