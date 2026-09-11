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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर सक्रिय होगा मानसून, 13-14 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट

राजस्थान में 11 सितंबर से मानसून फिर सक्रिय होने के आसार हैं. भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग में हल्की से मध्यम बारिश शुरू हो सकती है. 12 से 16 सितंबर तक जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग में बारिश बढ़ेगी. जानें मौसम का ताजा अपडेट. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Published:Sep 11, 2026, 01:00 PM IST | Updated:Sep 11, 2026, 01:00 PM IST
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर सक्रिय होगा मानसून, 13-14 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट
Image Credit: Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो सकता है. बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अब दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश से लगे क्षेत्र में स्थित है, जिससे आने वाले दिनों में धीरे-धीरे मध्य भारत से होते हुए पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है. इस नए सिस्टम के असर से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियों बढ़ सकती हैं.

मौसम विभाग का कहना है कि 11 सितंबर से प्रदेश के भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है. हालांकि इस दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.

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12 से 16 सितंबर तक बढ़ेगी बारिश
मौसम विभाग के मुताबिक, 12 से 16 सितंबर के दौरान जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ और हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है. इस दौरान कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं. 13 और 14 सितंबर को कोटा और उदयपुर संभाग और आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश हो सकती है.

13 से 16 सितंबर के बीच बारिश का अलर्ट

इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में भी मानसून की गतिविधियों का असर देखा जा सकता है. बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में 13 से 16 सितंबर के बीच कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. हालांकि पश्चिमी राजस्थान में बारिश का असर पूर्वी हिस्सों के मुकाबले कम देखने को मिलेगा.

मौसम विभाग के अनुसार, 11 सितंबर को मानसून ट्रफ लाइन श्रीगंगानगर, जबलपुर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र से होकर गुजर रही है. कम दबाव के क्षेत्र के पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने और मानसून ट्रफ की स्थिति की वजह से राजस्थान में आगामी दिनों में बारिश बढ़ सकती है.

किसानों के लिए खास सलाह
बारिश को देखते हुए किसानों के लिए विशेष कृषि मौसम सलाह भी जारी की गई है. पककर तैयार हो चुकी और खुले आसमान में रखी खरीफ फसलों को बारिश से बचाने के लिए उचित इंतजाम करने की सलाह दी गई है. किसानों को तैयार फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखने या ढककर रखने की व्यवस्था करने को कहा गया है.

इसके अलावा कृषि एवं अनाज मंडियों में खुले आसमान के नीचे रखे अनाज और अन्य कृषि जिंसों को भीगने से बचाने के लिए समुचित उपाय करने की सलाह दी गई है. किसानों को फसलों में कीटनाशक और अन्य कृषि रसायनों का छिड़काव भी मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर करने को कहा गया है.

राजस्थान में 11 सितंबर से बारिश की गतिविधियां शुरू होने और 12 से 16 सितंबर के बीच इसके बढ़ने के आसार हैं. 13-14 सितंबर को दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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