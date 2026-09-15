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राजस्थान में फिर एक्टिव हुआ मानसून, 16-17 सितंबर को तेज हवाओं के साथ बरसेंगे बादल

राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय हो गया है. कम दबाव के क्षेत्र के असर से कई जिलों में बारिश का दौर जारी है. 15 सितंबर को उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर और जोधपुर संभाग में बारिश के आसार हैं. 16-17 सितंबर को उत्तरी राजस्थान और शेखावाटी में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है.
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Published:Sep 15, 2026, 12:55 PM IST | Updated:Sep 15, 2026, 12:55 PM IST
राजस्थान में फिर एक्टिव हुआ मानसून, 16-17 सितंबर को तेज हवाओं के साथ बरसेंगे बादल
Image Credit: AI Image

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो गया है. प्रदेश के कई इलाकों में आने वाले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान और आसपास के कच्छ इलाके के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके असर से बीते 24 घंटों के दौरान उदयपुर, कोटा, जोधपुर और अजमेर संभाग के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई.

बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश उदयपुर जिले के कोटड़ा में 88 मिलीमीटर हुई. इसके अलावा प्रदेश के अन्य इलाकों में भी बादल छाए रहे .

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15 सितंबर को इन संभागों में बारिश के आसार
मौसम विभाग के मुताबिक, 15 सितंबर को उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस दौरान कुछ स्थानों पर बादल गरजने के साथ बारिश होने के आसार हैं. बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट आ सककी है.

इसक साथ ही पूर्वी राजस्थान में आने वाले 3 से 4 दिनों तक बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.

16-17 सितंबर को बदलेगा मौसम
प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में 16 और 17 सितंबर को मौसम में बदल सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ और मानसून के संयुक्त असर की वजह से बीकानेर के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों के साथ-साथ शेखावाटी इलाकों में भी बारिश हो सकती है.

इस दौरान कई जगहों पर बादल गरजने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है.

19 सितंबर से कमजोर होगा मानसून
प्रदेश में मानसून की विदाई को लेकर भी मौसम विभाग ने संकेत देते हुए कहा है कि 19 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी होंगी. इसके साथ ही प्रदेश से मानसून की विदाई हो सकती है.

फिलहाल राजस्थान में मानसून एक्टिव है और आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश देखने को मिलेगी. खासकर पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है, जबकि 16-17 सितंबर को उत्तरी राजस्थान और शेखावाटी क्षेत्र में तेज हवाओं, मेघगर्जन और बारिश देखने को मिल सकती है. इसके बाद पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कम होंगी.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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