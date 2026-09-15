/राजस्थान में फिर एक्टिव हुआ मानसून, 16-17 सितंबर को तेज हवाओं के साथ बरसेंगे बादल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो गया है. प्रदेश के कई इलाकों में आने वाले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान और आसपास के कच्छ इलाके के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके असर से बीते 24 घंटों के दौरान उदयपुर, कोटा, जोधपुर और अजमेर संभाग के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई.

बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश उदयपुर जिले के कोटड़ा में 88 मिलीमीटर हुई. इसके अलावा प्रदेश के अन्य इलाकों में भी बादल छाए रहे .

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15 सितंबर को इन संभागों में बारिश के आसार

मौसम विभाग के मुताबिक, 15 सितंबर को उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस दौरान कुछ स्थानों पर बादल गरजने के साथ बारिश होने के आसार हैं. बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट आ सककी है.

इसक साथ ही पूर्वी राजस्थान में आने वाले 3 से 4 दिनों तक बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.

16-17 सितंबर को बदलेगा मौसम

प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में 16 और 17 सितंबर को मौसम में बदल सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ और मानसून के संयुक्त असर की वजह से बीकानेर के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों के साथ-साथ शेखावाटी इलाकों में भी बारिश हो सकती है.

इस दौरान कई जगहों पर बादल गरजने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है.

19 सितंबर से कमजोर होगा मानसून

प्रदेश में मानसून की विदाई को लेकर भी मौसम विभाग ने संकेत देते हुए कहा है कि 19 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी होंगी. इसके साथ ही प्रदेश से मानसून की विदाई हो सकती है.

फिलहाल राजस्थान में मानसून एक्टिव है और आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश देखने को मिलेगी. खासकर पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है, जबकि 16-17 सितंबर को उत्तरी राजस्थान और शेखावाटी क्षेत्र में तेज हवाओं, मेघगर्जन और बारिश देखने को मिल सकती है. इसके बाद पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कम होंगी.