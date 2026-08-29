/मानसून ने बदली चाल, बारिश पर लगा ब्रेक! राजस्थान में बढ़ी गर्मी, इस तारीख से फिर बरसेंगे बादल

Rajasthan Weather Update: 29 अगस्त 2026 को राजस्थान में मानसून की रफ्तार कमजोर पड़ती नजर आई. शुक्रवार को प्रदेश में ऐसा पहला दिन रहा, जब कहीं भी बारिश दर्ज नहीं हुई. बारिश थमने और तेज धूप निकलने से जयपुर, टोंक, अलवर समेत करीब 15 शहरों में दिन का तापमान 35 डिग्री या उससे ज्यादा पहुंच गया. श्रीगंगानगर में तो पारा 40 डिग्री के करीब रहा. मौसम में आए इस बदलाव से कई इलाकों में गर्मी और उमस बढ़ गई है. वहीं, जयपुर समेत प्रदेश के 17 जिलों में कम बारिश के कारण सूखे जैसे हालात बने हुए हैं.

बारिश थमी तो बढ़ी गर्मी और उमस

राजस्थान के कई हिस्सों में शुक्रवार को पूरे दिन मौसम साफ रहा. जयपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के ज्यादातर इलाकों में बारिश नहीं हुई. कहीं-कहीं हल्के बादल जरूर दिखाई दिए, लेकिन बारिश के आसार नजर नहीं आए. धूप निकलने के बाद तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई और लोगों को उमस के साथ गर्मी महसूस हुई. कई शहरों में दिन का तापमान 1 से 2 डिग्री तक ऊपर-नीचे हुआ.

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जयपुर समेत इन शहरों में चढ़ा पारा

राजधानी जयपुर में शुक्रवार को सुबह से ही तेज धूप रही. दिनभर गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान किया. यहां अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन-चार दिन भी जयपुर में इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है. अजमेर में सुबह बादलों की आवाजाही और हवा चली, लेकिन बारिश नहीं हुई. यहां अधिकतम तापमान 32.4 और न्यूनतम 23.4 डिग्री रहा. अलवर में भी तेज धूप के कारण दिन में गर्मी बढ़ी और अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री दर्ज किया गया.

कोटा से उदयपुर तक बारिश का इंतजार

कोटा में बारिश नहीं होने से गर्मी और उमस बढ़ गई. सुबह बादल छाए रहे, लेकिन दोपहर में धूप निकलने से तापमान करीब 2 डिग्री बढ़ गया. यहां अधिकतम तापमान 33.1 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं नवनेरा बांध से फिलहाल 4 गेट 12 मीटर खोलकर करीब 52 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. उदयपुर में मौसम बाकी इलाकों के मुकाबले सुहावना रहा. यहां अधिकतम तापमान 31.7 और न्यूनतम 22.6 डिग्री दर्ज हुआ. हल्के बादल आए, लेकिन बारिश नहीं हुई.

जोधपुर और सीकर में भी गर्मी का असर

जोधपुर में सुबह हल्के बादल रहे, लेकिन दोपहर बाद धूप निकल आई. इससे उमस बढ़ गई. यहां अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री और न्यूनतम 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा. अधिकतम तापमान सामान्य से 0.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री ज्यादा रहा. सीकर में ज्यादातर समय मौसम साफ रहा. यहां दिन का तापमान 38 डिग्री और रात का तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. श्रीगंगानगर में प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी रही और तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया.

30 अगस्त से कमजोर रहेगा मानसून, 4 सितंबर से बदलाव के आसार

30 अगस्त को भी राजस्थान में मानसून कमजोर रहने की संभावना है. प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कम रह सकती हैं. कुछ इलाकों में बादल आने या हल्की बारिश की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिलहाल बड़े स्तर पर बारिश का दौर बनने के संकेत नहीं हैं. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक सितंबर के पहले सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में एक नया वेदर सिस्टम बन सकता है. इसके असर से 4 से 5 सितंबर के आसपास राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय होने की उम्मीद है. फिलहाल मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति से कुछ उत्तर की ओर है और अमृतसर, देहरादून, लखीमपुर खीरी होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है. आने वाले दिनों में इसके सामान्य स्थिति में आने की संभावना है. इस दौरान पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में गर्मी बनी रह सकती है.

17 जिलों में कम बारिश, अभी सावधानी जरूरी

इस साल मानसून कमजोर रहने का असर प्रदेश के कई जिलों में दिखाई दे रहा है. जयपुर समेत 17 जिलों में सूखे जैसे हालात बताए जा रहे हैं. पाली में इस सीजन सबसे कम बारिश हुई है, जबकि जालोर, बांसवाड़ा, जैसलमेर और उदयपुर भी कम बारिश वाले प्रमुख जिलों में शामिल हैं. ऐसे में अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ रहने पर किसानों और आम लोगों की चिंता बढ़ सकती है. गर्मी और उमस के दौरान दोपहर में बेवजह बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पीते रहें और बच्चों व बुजुर्गों का खास ध्यान रखें. अगर कहीं गरज-चमक या अचानक तेज बारिश शुरू होती है तो खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहें.