/जयपुर सहित इन 25 जिलों में मौसम विभाग का 'येलो अलर्ट', तेज हवाओं के साथ होगी मूसलाधार बारिश

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Rajasthan weather update: राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच अब मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है. भारतीय मौसम विभाग ने बुधवार 25 जून को प्रदेश के 25 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग की ओर से जारी तात्कालिक चेतावनी के अनुसार जयपुर, अलवर, करौली, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर सहित कई जिलों में मेघगर्जन, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है.
विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है.
जयपुर में सुबह से छाए बादल, मौसम हुआ सुहावना
राजधानी जयपुर में बुधवार सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही बनी हुई है. बादल छाने से तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली. सुबह के समय मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहा, जिससे लोगों ने राहत महसूस की. मौसम विभाग का कहना है कि दिन के दौरान कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है.
मानसून की तारीख 25 जून, लेकिन सक्रिय प्रवेश का इंतजार
मौसम विभाग के मानचित्र के अनुसार राजस्थान में मानसून की सामान्य प्रगति के तहत 25 जून के आसपास प्रवेश की स्थिति बताई गई है. हालांकि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अभी मानसून पूरी तरह सक्रिय नहीं हुआ है.
इसी वजह से कई क्षेत्रों में लोग मानसून की प्रभावी एंट्री का इंतजार कर रहे हैं. मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि अगले कुछ दिनों में परिस्थितियां अनुकूल बनने पर मानसूनी गतिविधियों में तेजी आ सकती है.
जुलाई के पहले सप्ताह में सक्रिय हो सकता है मानसून
मौसम विभाग और मौसम विशेषज्ञों के आकलन के अनुसार राजस्थान में जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान मानसून अधिक सक्रिय रूप में दिखाई दे सकता है. वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, लेकिन व्यापक और लगातार बारिश का दौर अभी शुरू होना बाकी है. यदि मौसम प्रणाली अनुकूल बनी रहती है तो जुलाई के शुरुआती दिनों में अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की जा सकती है.
इस बार मानसून को लेकर पहले से जताई गई थी कमजोरी की आशंका
मौसम विभाग के अनुसार पहले से ही संकेत दिए गए थे कि इस बार मानसून अपेक्षाकृत कमजोर रह सकता है. यही कारण है कि जून महीने में बारिश की गतिविधियां अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाई हैं.
हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की वास्तविक तस्वीर जुलाई, अगस्त और सितंबर के दौरान ही स्पष्ट होगी. इन तीन महीनों में मानसून सामान्य रूप से सबसे अधिक सक्रिय रहता है और अधिकांश वर्षा इसी अवधि में होती है.
June 25, 2026
जुलाई, अगस्त और सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना
मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जुलाई में मानसून सक्रिय हो जाता है और बाद के महीनों में इसकी गति बनी रहती है, तो राजस्थान में सामान्य से अधिक बारिश भी दर्ज की जा सकती है.
विशेष रूप से जुलाई, अगस्त और सितंबर के दौरान बनने वाली मौसम प्रणालियां प्रदेश के लिए अच्छी वर्षा लेकर आ सकती हैं. ऐसे में किसानों, जलाशयों और भूजल स्तर के लिए यह राहत भरी खबर साबित हो सकती है.
फिलहाल मौसम विभाग की सलाह
मौसम विभाग ने अलर्ट वाले जिलों के लोगों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने, पेड़ों के नीचे खड़े नहीं होने और बिजली गिरने की घटनाओं से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है. वहीं तेज हवाओं और मेघगर्जन को देखते हुए किसानों और आमजन से भी सतर्क रहने का आग्रह किया गया है.
राजस्थान में अब सभी की निगाहें जुलाई के पहले सप्ताह पर टिकी हैं, जब मानसून के अधिक सक्रिय होने और बारिश के नए दौर की उम्मीद जताई जा रही है.
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