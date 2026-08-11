/राजस्थान में 11 से 16 अगस्त तक दिखेगा मानसून का असर, बिजली कड़कने, तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है. प्रदेश के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित होने लगा है. मौसम विभाग के अनुसार, 11 अगस्त से राज्य में तेज बारिश का नया दौर शुरू हो गया है, जो आने वाले कुछ दिनों तक जारी रहने के आसार हैं.

खासकर पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. वहीं, तेजा बारिश होने से झालावाड़, कोटा, बूंदी और बारां जिलों के कई इलाकों में जलभराव हो गया है. झालावाड़ में कुछ इलाकों में ज्यादा बारिश दर्ज की गई.

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बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी

मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में मानसूनी सिस्टम मजबूत हुआ है, जिससे पूर्वी इलाकों में बारिश की गतिविधियां तेज हो गई हैं. मौसम विभाग ने बताया कि कोटा, उदयपुर, भरतपुर और आसपास के जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने के आसार हैं. कई इलाकों में बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है.

वहीं, मौसम विभाग के अनुसार, डीग, अलवर, दौसा, टोंक एवं सवाई माधोपुर जिलों और आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी प्रति घंटा और मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं, जिसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

11 से 16 अगस्त के बीच बारिश होगी तेज

जयपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सलूम्बर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, सीकर, चित्तौड़गढ़, डीडवाना-कुचामन, झुंझुनू जिलों और आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम बादल गरजने के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी प्रति घंटा और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.



साथ ही अजमेर, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक में भी मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं. वहीं, पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में बारिश की गतिविधियां कम रहने के आसार हैं. IMD का कहना है कि 11 से 16 अगस्त के बीच उत्तर भारत में मानसून की गतिविधियां तेज रहने वाला है, जिसका असर राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है.

बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों और बांधों में जलस्तर बढ़ने लगा है. ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे रास्ते खराब हो गए हैं और कई जगह खेतों में पानी भर गया है.

बारिश के वक्त बरतें सावधानी

मौसम विभाग ने बिगड़ते मौसम के हालात को देखते हुए सलाह देते हुए कहा कि निचले इलाकों और अंडरपासों में कहीं-कहीं जलभराव और सड़क यातायात आंशिक रूप से प्रभावित हो सकता है. बारिश के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े ना हो और सुरक्षित स्थान पर रहें. साथ ही निचले इलाकों, जलभराव संभावित स्थानों और अंडरपासों में विशेष सावधानी बरतें और जलभराव वाले क्षेत्रों में बिजली के खंभों से दूर रहें.

