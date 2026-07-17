Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिलहाल मानसून की रफ्तार धीमी बनी हुई है. मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन से चार दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में कमजोर मानसून की स्थिति जारी रहने की संभावना है. इस दौरान अधिकतर क्षेत्रों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा. हालांकि कुछ संभागों में कहीं-कहीं हल्की बारिश देखने को मिल सकती है. मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों से बारिश की गतिविधियों में धीरे-धीरे बढ़ोतरी शुरू होगी, जिसके बाद पश्चिमी और मध्य राजस्थान में भी मानसून फिर से सक्रिय होने के संकेत हैं.

17 जुलाई को बीकानेर संभाग में हल्की बारिश हो सकती है. 18 और 19 जुलाई को बीकानेर के साथ जोधपुर संभाग में भी कहीं-कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना है. 20 जुलाई को बीकानेर संभाग में तथा 21 जुलाई को जोधपुर संभाग में हल्की बारिश के आसार हैं. 22 जुलाई को बीकानेर और जोधपुर दोनों संभागों में कहीं-कहीं हल्की वर्षा हो सकती है.

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अधिकांश इलाकों में मौसम रहेगा शुष्क

विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आगामी चार से पांच दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. हालांकि जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर और बाद के दिनों में अजमेर व जोधपुर संभाग के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है.

21 जुलाई से पूर्वी राजस्थान में बढ़ेगी बारिश

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर के अनुसार 21 जुलाई से जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है. इससे पहले इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन 21 जुलाई से मौसम में बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं.

20 जुलाई को जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में कहीं-कहीं वर्षा की संभावना जताई गई है. वहीं 21 जुलाई को भी जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग में स्थान-स्थान पर बारिश हो सकती है.

22-23 जुलाई से पश्चिमी और मध्य राजस्थान में भी असर

मौसम विभाग का अनुमान है कि 22 और 23 जुलाई से राज्य के पश्चिमी और मध्य भागों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की प्रबल संभावना है. इससे उन क्षेत्रों को भी राहत मिलने की उम्मीद है, जहां पिछले कुछ दिनों से मानसून कमजोर बना हुआ है. जोधपुर और बीकानेर संभाग में फिलहाल कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी.

आखिरी सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान में भी बढ़ सकती है मानसूनी गतिविधि

मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिए हैं कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में मानसूनी बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी हो सकती है. यदि मौजूदा अनुमान सही रहता है तो लंबे अंतराल के बाद पश्चिमी राजस्थान में भी मानसून की सक्रियता बढ़ने की उम्मीद है.

फिलहाल मौसम विभाग लोगों से मौसम के ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दे रहा है. अगले कुछ दिनों तक राज्य में बारिश सीमित क्षेत्रों तक रहने की संभावना है, लेकिन 21 जुलाई के बाद पूर्वी राजस्थान और 22-23 जुलाई से पश्चिमी एवं मध्य राजस्थान में मानसून के दोबारा रफ्तार पकड़ने के संकेत मिल रहे हैं.