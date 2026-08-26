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Rajasthan Weather Update: सावधान! उदयपुर से अजमेर तक भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय हो गया है. उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सलूंबर में ऑरेंज अलर्ट जारी है. जयपुर, कोटा समेत कई जिलों में येलो अलर्ट के बीच बारिश, मेघगर्जन और तेज हवाओं की संभावना है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 26, 2026, 01:15 PM IST | Updated:Aug 26, 2026, 01:15 PM IST
Rajasthan Weather Update: सावधान! उदयपुर से अजमेर तक भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट
Image Credit: AI Generated

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में बारिश, मेघगर्जन और तेज हवाओं का दौर जारी है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने कई जिलों के लिए भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सलूंबर में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि कोटा और जयपुर समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज

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प्रदेश के कई हिस्सों में बीते कुछ घंटों से बादलों की गरज के साथ रुक-रुककर बारिश हो रही है. इससे उमस और तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली है. हालांकि, तेज बारिश के साथ आंधी और आकाशीय बिजली की संभावना को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

मौसम विभाग के तात्कालिक चेतावनी अपडेट के अनुसार, दक्षिणी और मध्य राजस्थान में मौसम अचानक बिगड़ सकता है. कुछ क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

दक्षिणी राजस्थान के 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सलूंबर समेत आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. यहां मेघगर्जन के साथ तेज बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं. अधिक बारिश होने पर निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है. नदी-नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों के आसपास विशेष सतर्कता की जरूरत है.

अजमेर, ब्यावर और भीलवाड़ा में भी बारिश के आसार

अजमेर, ब्यावर और भीलवाड़ा में भी मौसम बदला हुआ है. इन जिलों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश के कई दौर आ सकते हैं. कुछ स्थानों पर तेज बारिश से सड़क यातायात प्रभावित होने की संभावना है.

जयपुर और कोटा समेत कई जिलों में येलो अलर्ट

कोटा, बारां, जयपुर, अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर और खैरथल-तिजारा में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर अचानक तेज बारिश हो सकती है. निचले इलाकों और अंडरपास में पानी भरने की स्थिति बन सकती है.

बारिश के दौरान बरतें सावधानी

आकाशीय बिजली के समय खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें. तेज बारिश में नदी, नाले और जलभराव वाले रास्तों को पार न करें. वाहन चालक भी गति नियंत्रित रखें.

आने वाले दिनों में दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में मानसूनी गतिविधियां सक्रिय रह सकती हैं, जबकि बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में फिलहाल बड़ी मौसम चेतावनी नहीं है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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