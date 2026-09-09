/राजस्थान में मानसून फिर पड़ा कमजोर, 12 सितंबर को बदलेगा मौसम का मिजाज!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर से कमजोर हो गया है. यूपी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अब और कमजोर हो गया है. साथ ही मानसून ट्रफ लाइन अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर खिसककर गुजर रही है.

प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पश्चिमी हवाओं का असर बना हुआ है. इन मौसमी परिस्थितियों की वजह से आने वाले कुछ दिनों तक राज्य में तेज बारिश की संभावना कम है.

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चार दिनों तक रहेगा मानसून कमजोर

मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी राजस्थान के उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के अधिकांश हिस्सों में आने वाले चार दिनों तक मानसून कमजोर रहने वाला है. इस दौरान कहीं-कहीं स्थानीय मौसम तंत्र के असर से हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है. साथ ही पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी आने वाले पांच दिनों तक मानसून कमजोर रहने के आसार हैं.

पश्चिमी जिलों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा और दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि कुछ इलाकों में बादल छाने से हल्की बारिश होने की संभावना है.

11 सितंबर को देखने को मिलेगा नए सिस्टम का असर

मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी से लगे उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट के आसपास 11 सितंबर को एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है. इसके असर से राजस्थान में एक बार फिर मानसूनी गतिविधियां बढ़ सकती हैं.

मौसम सिस्टम का असर प्रदेश में 12 सितंबर से दिखाई देने की संभावना है. इसके असर से पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है. शुरुआती दौर में उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में बारिश होने के आसार हैं.

किसानों को बारिश का इंतजार

प्रदेश के कई हिस्सों में किसानों को बारिश का इंतजार है. खरीफ फसलों के लिए इस समय बारिश जरूरी मानी जा रही है. ऐसे में 12 सितंबर से बारिश का दौर किसानों के लिए राहत लेकर आ सकता है. हालांकि अभी मौसम विभाग भारी बारिश की संभावना नहीं जताई है.

9 सितंबर को प्रदेश में मानसून कमजोर रहेगा और आने वाले कुछ दिनों तक बारिश की गतिविधियां कम देखने को मिलेगी. पूर्वी राजस्थान में 12 सितंबर से मौसम बदल सकता है. जबकि पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल मौसम शुष्क रह सकता है.