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राजस्थान में मानसून फिर पड़ा कमजोर, 12 सितंबर को बदलेगा मौसम का मिजाज!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून फिलहाल कमजोर हो गया है. वहीं, पूर्वी राजस्थान में 12 सितंबर से नए मौसम सिस्टम के असर से हल्की से मध्यम बारिश का दौर शुरू हो सकता है. वहीं पश्चिमी इलाकों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं. जानें मौसम का ताजा अपडेट. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Published:Sep 09, 2026, 01:04 PM IST | Updated:Sep 09, 2026, 01:04 PM IST
राजस्थान में मानसून फिर पड़ा कमजोर, 12 सितंबर को बदलेगा मौसम का मिजाज!
Image Credit: Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर से कमजोर हो गया है. यूपी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अब और कमजोर हो गया है. साथ ही मानसून ट्रफ लाइन अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर खिसककर गुजर रही है.

प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पश्चिमी हवाओं का असर बना हुआ है. इन मौसमी परिस्थितियों की वजह से आने वाले कुछ दिनों तक राज्य में तेज बारिश की संभावना कम है.

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चार दिनों तक रहेगा मानसून कमजोर

मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी राजस्थान के उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के अधिकांश हिस्सों में आने वाले चार दिनों तक मानसून कमजोर रहने वाला है. इस दौरान कहीं-कहीं स्थानीय मौसम तंत्र के असर से हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है. साथ ही पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी आने वाले पांच दिनों तक मानसून कमजोर रहने के आसार हैं.

पश्चिमी जिलों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा और दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि कुछ इलाकों में बादल छाने से हल्की बारिश होने की संभावना है.

11 सितंबर को देखने को मिलेगा नए सिस्टम का असर
मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी से लगे उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट के आसपास 11 सितंबर को एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है. इसके असर से राजस्थान में एक बार फिर मानसूनी गतिविधियां बढ़ सकती हैं.

मौसम सिस्टम का असर प्रदेश में 12 सितंबर से दिखाई देने की संभावना है. इसके असर से पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है. शुरुआती दौर में उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में बारिश होने के आसार हैं.

किसानों को बारिश का इंतजार
प्रदेश के कई हिस्सों में किसानों को बारिश का इंतजार है. खरीफ फसलों के लिए इस समय बारिश जरूरी मानी जा रही है. ऐसे में 12 सितंबर से बारिश का दौर किसानों के लिए राहत लेकर आ सकता है. हालांकि अभी मौसम विभाग भारी बारिश की संभावना नहीं जताई है.

9 सितंबर को प्रदेश में मानसून कमजोर रहेगा और आने वाले कुछ दिनों तक बारिश की गतिविधियां कम देखने को मिलेगी. पूर्वी राजस्थान में 12 सितंबर से मौसम बदल सकता है. जबकि पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल मौसम शुष्क रह सकता है.

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Sneha Aggarwal

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मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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