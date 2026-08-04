/राजस्थान में फिर बन रहा नया मानसूनी सिस्टम, 7 से 10 अगस्त तक भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है, जिसके चलते मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान में उत्तर-पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, जबकि मानसून ट्रफ लाइन अपने सामान्य स्थान उत्तरी राजस्थान से होकर गुजर रही है. इसकी वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी हैं और आगामी दिनों में इनमें और बढ़ोतरी होने के आसार हैं.

पिछले 24 घंटों कहां-कहां हुई बारिश

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पिछले 24 घंटों की बात करें तो दौसा, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, कोटा और सिरोही जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश हुई. सबसे अधिक बारिश दौसा जिले के मंडावर इलाके में 107 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. इसके साथ ही कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने से तापमान में गिरावट देखने को मिली.

4 अगस्त को इन इलाकों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, 4 अगस्त यानी मंगलवार को भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में मध्यम से कहीं-कहीं तेज बारिश होने की संभावना है. वहीं, भरतपुर संभाग में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हैं. ऐसे में निचले इलाकों में जलभराव और स्थानीय स्तर पर यातायात प्रभावित हो सकता है. प्रशासन को सतर्क रहने और लोगों को अनावश्यक रूप से जलभराव वाले इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी है.

मानसून फिर से पकड़ सकता है तेजी

5 अगस्त को भी उत्तर-पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. हालांकि इस दौरान बारिश की तीव्रता अपेक्षाकृत कम रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग का कहना है इसके बाद मानसून फिर से तेजी पकड़ सकता है.

मौसम विभाग के मुताबिक, पूर्वी राजस्थान और आसपास के इलाकों के ऊपर 6 और 7 अगस्त से एक नया परिसंचरण तंत्र बनने की प्रबल संभावना है. इस सिस्टम के असर से प्रदेश में मानसून दोबारा सक्रिय होगा, जिससे बारिश की गतिविधियों बढ़ सकती है. 7 से 10 अगस्त के बीच भरतपुर, कोटा, जयपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से लेकर भारी और कहीं-कहीं अतिभारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

7 से 9 अगस्त के बीच भारी से अति भारी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, अगर यह सिस्टम अपेक्षित रूप से विकसित होता है तो पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में लगातार बारिश देखने को मिल सकती है. इधर, पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में आने वाले दो से तीन दिनों तक बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की संभावना है. इन इलाकों में छिटपुट हल्की बारिश हो सकता है, लेकिन 7 से 9 अगस्त के बीच यहां भी बारिश की गतिविधियों में फिर से बढ़ोतरी हो सकती है.