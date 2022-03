Rajasthan Weather Update: सक्रिय होने जा रहा है नया पश्चिमी विक्षोभ, राजस्थान में बिजली गिरने की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: प्रदेश में बीते तीन दिनों से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते प्रदेश के करीब एक दर्जन जिलों में रात के तापमान में करीब 3 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा चुकी है. बीती रात भी प्रदेश के करीब आधा दर्जन जिलों में रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई. वहीं, करीब एक दर्जन जिलों में रात के तापमान में करीब 1 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की गई. इसके साथ ही प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय (New western disturbance in Rajasthan) होने के साथ ही पश्चिमी राजस्थान में मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश (Rain in Rajasthan) होने की चेतावनी जारी की है.

प्रदेश में बीती रात मिला जुला रहा रात का तापमान

कहीं हल्का बढ़ा तो कहीं हल्का गिरा रात का तापमान

16.5 डिग्री के साथ बाड़मेर में सबसे गर्म रात दर्ज

जयपुर में भी बीती रात 13.5 डिग्री पर पहुंचा रात का पारा

7.1 डिग्री के साथ अंता बारां में रही सबसे सर्द रात

करीब आधा दर्जन जिलों में रात का पारा 14 डिग्री पार दर्ज

प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना

पश्चिमी विक्षोभ के चलते पश्चिमी राजस्थान में बारिश की चेतावनी

प्रदेश में बीती रात मिला जुला तापमान दर्ज किया गया. इस दौरान कहीं तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई तो कहीं हल्की गिरावट भी दर्ज की गई. हालांकि सुबह और शाम चल रही हल्की ठंडी हवाओं ने फिर से लोगों को हल्की सर्दी का अहसास करवा दिया है. बीती रात 16.5 डिग्री के साथ बाड़मेर में सबसे गर्म रात दर्ज की गई. वहीं, अंता बारां में 7.1 डिग्री के साथ सबसे सर्द रात दर्ज की गई. राजधानी जयपुर में भी बीती रात का तापमान 13.5 डिग्री दर्ज किया गया.

