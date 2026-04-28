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राजस्थान में कब आएगा मानसून, भीषण गर्मी और लू के बीच क्या सामने आई खुशखबरी?

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून 2026 जून के दूसरे सप्ताह में आने की संभावना है और जुलाई तक पूरे राज्य में फैल सकता है. हालांकि इस बार बारिश सामान्य से कम (90-95%) रहने का अनुमान है. 27 अप्रैल से 1 मई तक कुछ जिलों में हल्की बारिश और तेज हवाएं भी चल सकती हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: Apr 28, 2026, 07:46 PM|Updated: Apr 28, 2026, 07:46 PM
राजस्थान में कब आएगा मानसून, भीषण गर्मी और लू के बीच क्या सामने आई खुशखबरी?
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Rajasthan Monsoon Expected Time: राजस्थान में मानसून 2026 को लेकर मौसम विभाग ने शुरुआती अनुमान जारी कर दिए हैं. इसके मुताबिक इस बार मानसून जून के दूसरे सप्ताह में राज्य में दस्तक दे सकता है और जुलाई के पहले सप्ताह तक यह पूरे राजस्थान में फैल जाएगा. हालांकि इस बार राहत वाली बात यह नहीं है कि बारिश ज्यादा होगी, बल्कि अनुमान यह है कि मानसून सामान्य से कमजोर रह सकता है और कुल बारिश करीब 90 से 95 प्रतिशत तक ही रहने की संभावना है. इसी बीच अप्रैल के आखिरी दिनों से ही मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और 27 अप्रैल से 1 मई 2026 के बीच पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं.

इस दौरान कई जिलों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने और हल्की बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है. कुछ इलाकों में यलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है ताकि लोग सतर्क रहें. मौसम विभाग ने साफ किया है कि यह सिर्फ शुरुआती पूर्वानुमान है और आने वाले समय में इसमें बदलाव भी हो सकता है, इसलिए लोग लगातार ताजा अपडेट देखते रहें.

इसी बीच देशभर में मानसून को लेकर भी बड़ा अनुमान सामने आया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य से कमजोर रह सकता है. विभाग के प्रमुख मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि जून से सितंबर के बीच होने वाली कुल बारिश दीर्घकालीन औसत के करीब 92 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जो सामान्य से कम मानी जाती है. आमतौर पर 90 से 95 प्रतिशत बारिश को ही सामान्य से कम श्रेणी में रखा जाता है.

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देश के औसत आंकड़ों की बात करें तो 1971 से 2020 के बीच मानसून का दीर्घकालीन औसत लगभग 87 प्रतिशत माना गया है. चिंता की बात यह है कि 2018 के बाद यह सबसे कमजोर अनुमान है, जब बारिश 91 प्रतिशत रही थी. इससे पहले निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट ने भी इस साल करीब 94 प्रतिशत बारिश का अनुमान जताया था. राजस्थान में मानसून का औसत वर्षा स्तर लगभग 435.6 मिमी से 500 मिमी के आसपास माना जाता है.

मौसम विभाग ने इस बार कमजोर मानसून के पीछे अल नीनो प्रभाव को बड़ी वजह बताया है. अल नीनो की स्थिति बनने पर समुद्र का तापमान बदलता है, जिससे बारिश के पैटर्न पर असर पड़ता है. इसके कारण न सिर्फ गर्मी बढ़ने की आशंका रहती है बल्कि बारिश भी कम हो सकती है. फिलहाल अप्रैल से जून 2026 के बीच अल नीनो की स्थिति सामान्य रहने की उम्मीद है, लेकिन मानसून के समय इसके मजबूत होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे बारिश प्रभावित हो सकती है.

विभाग का कहना है कि मई के आखिरी सप्ताह में मानसून को लेकर एक और अपडेटेड पूर्वानुमान जारी किया जाएगा, जिसमें तस्वीर और साफ होगी. वहीं देश के मध्य और पश्चिमी हिस्सों में इस बार सामान्य से कम बारिश की संभावना जताई गई है, जो कृषि के लिए चिंता का विषय हो सकता है.

पिछले वर्षों की बात करें तो राजस्थान में मानसून का व्यवहार काफी बदलता रहा है. 2025 में मानसून ने 18 जून को राज्य में जल्दी प्रवेश किया था और सामान्य से 164 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई थी. 2024 में भी बारिश सामान्य से 156 प्रतिशत अधिक रही थी. वहीं 2023 में 25 जून, 2022 में 30 जून और 2021 में लगभग 18 जून के आसपास मानसून ने राज्य में दस्तक दी थी.

बता दें कि इस बार राजस्थान में मानसून समय पर आने की संभावना तो है, लेकिन बारिश के कमजोर रहने का अनुमान है. ऐसे में कृषि, जल संसाधन और मौसम पर निर्भर क्षेत्रों को पहले से तैयारी करने की जरूरत मानी जा रही है.

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SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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