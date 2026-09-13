/राजस्थान में फिर बदला मौसम, तेज बारिश-आंधी को लेकर 2 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक्टिव है, जिसके चलते 13 सितंबर को कई जिलों में बारिश और मेघगर्जन का दौर देखा जा रहा है. मौसम विभाग ने अनुसार, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के साथ आसपास के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
इन इलाकों में कहीं-कहीं मध्यम से तेज मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चलने और मध्यम से भारी बारिश हो सकती है.
डूंगरपुर-बांसवाड़ा में ऑरेंज अलर्ट जारी
मौसम विभाग के मुताबिक, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में मौसम ज्यादा एक्टिव रह सकता है.यहां कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है..बारिश के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अचानक तेज हवाएं चलने के साथ तेज मेघगर्जन हो सकता है.
इन जिलों में येलो अलर्ट
राजस्थान के कई जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है, जिनमें सलूम्बर, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, अलवर, खैरथल-तिजारा, जयपुर, कोटपूतली-बहरोड़, अजमेर, ब्यावर, सीकर, डीडवाना-कुचामन, नागौर और हनुमानगढ़ शामिल हैं.
इन जिलों और आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम बादल गरजने के साथ बारिश हो सकती है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.
जलभराव और यातायात को लेकर सावधानी
बारिश की वजह से निचले इलाकों और अंडरपासों में कहीं-कहीं जलभराव हो सकता है. लोगों को जलभराव वाले रास्तों और अंडरपास से गुजरते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
मेघगर्जन के दौरान सुरक्षित रहें
मौसम विभाग ने लोगों से मेघगर्जन के समय पेड़ों के नीचे शरण नहीं लेने की अपील की है. तेज बारिश और बिजली चमकने के दौरान किसी सुरक्षित और पक्के स्थान पर रहे. कमजोर संरचनाओं और खुले स्थानों से दूरी बनाए रखें. खासकर जलभराव वाले इलाकों में बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है. किसानों, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और खुले स्थानों पर काम करने वालों को मौसम में अचानक बदलाव को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए.
13 सितंबर को राजस्थान के कई हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां जारी रहने की संभावना है. दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में मौसम ज्यादा सक्रिय रह सकता है, जबकि अन्य कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं का असर देखा जा सकता है.
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