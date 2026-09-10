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Rajasthan Weather: 11 सितंबर से बदलेगा मौसम का मिजाज, 13-14 को भारी बारिश का अलर्ट!

राजस्थान में 11 सितंबर से बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है. 12 से 15 सितंबर के बीच बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. 13-14 सितंबर को कोटा संभाग में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं, जबकि जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग में भी बारिश हो सकती है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Published:Sep 10, 2026, 12:59 PM IST | Updated:Sep 10, 2026, 12:59 PM IST
Rajasthan Weather: 11 सितंबर से बदलेगा मौसम का मिजाज, 13-14 को भारी बारिश का अलर्ट!
Image Credit: Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिलहाल शुष्क बना हुआ है. हालांकि आने वाले कुछ दिनों में राज्य के मौसम में एक बार फिर बदलाव हो सकता है.

बंगाल की खाड़ी में बन रहे नए मौसमी सिस्टम के असर से पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है. मौसम विभाग का कहना है कि 11 सितंबर से बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है, जबकि 12 से 15 सितंबर के बीच इसका असर और बढ़ सकता है.

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11 सितंबर से पूर्वी राजस्थान में होगी बारिश
मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी से लगे उत्तरी आंध्रप्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट के आसपास 11 सितंबर को एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के आसार हैं. इस सिस्टम के एक्टिव होने के बाद इसका असर राजस्थान में दिखाई दे सकता है. इस दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश फिर से शुरू हो सकती है. 11 सितंबर से भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.

12 से 15 सितंबर तक बढ़ेगी बारिश की गतिविधि
मौसम विभाग के अनुसार, 12 से 15 सितंबर के दौरान जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ और हिस्सों में बारिश बढ़ सकती है. इस दौरान कई जिलों में बादल छाने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

इस दौरान बारिश का सबसे ज्यादा असर कोटा संभाग और आसपास के इलाकों में देखने को मिल सकता है. यहां पर 13 और 14 सितंबर को कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं. ऐसे में कोटा संभाग के जिलों में तेज बारिश हो सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है.

पश्चिमी राजस्थान में भी हल्की बारिश के आसार
पूर्वी राजस्थान के मुकाबले पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी. जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में 13 से 15 सितंबर के दौरान हल्की बारिश हो सकती है.

फिलहाल राजस्थान के अधिकांश इलाकों में शुष्क पश्चिमी हवाएं का असर है, जिसके चलते देश के कई हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है लेकिन बंगाल की खाड़ी में बनने वाला कम दबाव का क्षेत्र आने वाले दिनों में मौसम बदल सकता है.

राजस्थान में 10 सितंबर को मौसम शुष्क ही रहने की उम्मीद है. वहीं, 11 सितंबर से बारिश की वापसी हो सकती है. 12 से 15 सितंबर के बीच बारिश बढ़ सकती है, जबकि 13-14 सितंबर को कोटा संभाग में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं. वहीं जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के कई हिस्सों में भी तेज बारिश दर्ज की जा सकती है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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