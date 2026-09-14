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राजस्थान अगले 48 घंटे रहें संभलकर! फिर एक्टिव मानसून, इन जिलों में होगी भारी बारिश

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय है. 14 सितंबर को दक्षिणी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है. 15-16 सितंबर को पूर्वी राजस्थान में हल्की-मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published:Sep 14, 2026, 05:26 PM IST | Updated:Sep 14, 2026, 05:26 PM IST
राजस्थान अगले 48 घंटे रहें संभलकर! फिर एक्टिव मानसून, इन जिलों में होगी भारी बारिश
Image Credit: 4 सितंबर को दक्षिणी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 14 सितंबर की शाम के बाद भी बारिश का दौर जारी रहने वाला है. दक्षिणी राजस्थान के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश के साथ तेज हवाएं और गरज-चमक हो सकती है. सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं कई जिलों में येलो अलर्ट के साथ बारिश और आंधी की चेतावनी दी गई है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो-तीन दिन दक्षिणी राजस्थान में मौसम का असर ज्यादा रहेगा.

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दक्षिणी राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट
सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. इस दौरान गरज-चमक के साथ अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. कुछ इलाकों में बारिश के कई दौर देखने को मिल सकते हैं. मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

इन जिलों में येलो अलर्ट
जालोर, बालोतरा, बाड़मेर, पाली, राजसमंद, ब्यावर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, कोटा, बारां और झालावाड़ में येलो अलर्ट है. इन इलाकों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक हो सकती है. 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है.

पिछले 24 घंटे में कहां बरसा पानी?
पिछले 24 घंटे में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और सलूंबर में कई जगह मध्यम से भारी बारिश हुई. जयपुर, अलवर, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, भीलवाड़ा, कोटा, बारां और झालावाड़ में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. सबसे ज्यादा 109 मिलीमीटर बारिश लोहारिया, बांसवाड़ा और सागवाड़ा, डूंगरपुर में दर्ज हुई.

15 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग के अनुसार 15 सितंबर को पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. 16 सितंबर तक भी बारिश का असर बना रह सकता है. वहीं दक्षिणी राजस्थान में अगले दो-तीन दिनों तक मौसम ज्यादा सक्रिय रहने की उम्मीद है. पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में 14 से 16 सितंबर तक कुछ जगह हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है.

लो-प्रेशर सिस्टम से बदला मौसम
मानसून ट्रफ नलिया के पास दक्षिण-पूर्वी राजस्थान और उससे लगे उत्तरी गुजरात के ऊपर बने कम दबाव वाले क्षेत्र से गुजर रही है. इसी मौसम सिस्टम के कारण दक्षिणी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं. इसका असर अगले दो-तीन दिन सबसे ज्यादा दक्षिणी राजस्थान के जिलों में देखने को मिल सकता है. 14 सितंबर को उदयपुर संभाग और आसपास के इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना बनी हुई है.

बारिश और आंधी में ऐसे रहें सुरक्षित
गरज-चमक और तेज हवाओं के दौरान खुले मैदान में जाने से बचें. आंधी आने पर पेड़, बिजली के खंभों और होर्डिंग्स के नीचे खड़े न हों. बारिश के दौरान बिजली गिरने की आशंका हो तो घर के अंदर रहें और बिजली के उपकरणों से दूरी बनाए रखें. तेज बारिश में जलभराव वाली सड़कों पर वाहन चलाने से बचें और मौसम विभाग की चेतावनी पर नजर रखें.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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