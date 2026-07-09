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कड़केगी बिजली, बरसेंगे बादल! राजस्थान में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, सीकर-चूरू समेत 10 जिलों में बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है. 9 जुलाई शाम के बाद कई जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी है. हनुमानगढ़-टोंक में ऑरेंज अलर्ट, जबकि कई जिलों में येलो अलर्ट है. 10 जुलाई को भी बारिश के आसार बने रहेंगे.

Source:ज़ी न्यूज़ डेस्क
Published: Jul 09, 2026, 05:40 PM|Updated: Jul 09, 2026, 05:40 PM
कड़केगी बिजली, बरसेंगे बादल! राजस्थान में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, सीकर-चूरू समेत 10 जिलों में बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है. मौसम विभाग के अनुसार 9 जुलाई 2026 को शाम के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, मेघगर्जन और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है. कुछ जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कई इलाकों में येलो अलर्ट के तहत सतर्क रहने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अब पूरे राज्य में पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा.

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हनुमानगढ़ और टोंक में ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने हनुमानगढ़ और टोंक जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन जिलों और आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं मध्यम से तेज मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना जताई गई है. इसके अलावा कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश के दौर भी देखने को मिल सकते हैं.

इन जिलों में येलो अलर्ट
चूरू, झुंझुनूं, सीकर, सवाई माधोपुर, बूंदी, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा और अजमेर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम मेघगर्जन के साथ तेज हवाएं चलने और बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है.

पिछले 24 घंटे में कई जिलों में बारिश
पिछले 24 घंटों के मौसम की बात करें तो प्रदेश के कई हिस्सों में मेघगर्जन, वज्रपात और तेज हवाएं दर्ज की गई हैं. पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई. पश्चिमी राजस्थान में भी कई जगह हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. सबसे ज्यादा बारिश चित्तौड़गढ़ जिले के भेसर क्षेत्र में 91 मिलीमीटर दर्ज की गई. वहीं प्रदेश में सबसे अधिक तापमान जैसलमेर में 41.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान सिरोही में 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

पश्चिमी विक्षोभ और लो प्रेशर सिस्टम का दिख रहा असर
मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में मानसून ने अब पूरे राज्य को कवर कर लिया है. हालांकि इसके पहुंचने में औसत से करीब एक दिन की देरी रही. फिलहाल उत्तर प्रदेश के ऊपर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जो अगले 24 घंटे में धीरे-धीरे उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है. इस सिस्टम के असर से राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं.

10 जुलाई को भी कई इलाकों में बारिश के आसार
10 जुलाई को भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश भी हो सकती है. वहीं जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने हुए हैं. मौसम विभाग के अनुसार 11 जुलाई से अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में मानसून की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है. इस दौरान ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रह सकता है और केवल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है.

बारिश और आंधी के दौरान ऐसे करें बचाव
मौसम विभाग ने लोगों से बारिश और तेज हवाओं के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है. आंधी और बिजली चमकने के समय खुले स्थानों पर जाने से बचें और पेड़, बिजली के खंभों या कमजोर निर्माण वाले स्थानों से दूरी बनाए रखें. तेज बारिश के दौरान निचले इलाकों में पानी भरने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं. किसानों और आम लोगों को मौसम विभाग के अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है, ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके.

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SAGAR CHAUDHARY

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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