/दौसा में आसमान से गिरे मोटे-मोटे ओले, भयंकर बारिश से मिली शहरवासियों को ठंडक

Jaipur Mausam Update: जयपुर-राजस्थान में एक बार फिर से मौसम बदला. भीषण गर्मी के बीच आंधी और बारिश से हीटवेव से राहत मिली है. मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश आंधी का अलर्ट जारी किया है.आखिरकार कौन कौन से जिलों में बारिश से राहत मिलेगी.देखे इस रिपोर्ट में!



फिर बदला मौसम

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम बदल गया है. आज 15 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट है. जयपुर, दौसा, अलवर में सुबह से रुक-रुककर हल्की बरसात हुई. दौसा में चने के आकार के ओले भी गिरे हैं. जैसलमेर सहित कई शहरों का तापमान 5 डिग्री तक गिर गया. पिछले 24 में सबसे ज्यादा तापमान फलोदी का रहा. कोटा में गर्मी के कारण एक स्कूटी में आग लग गई. वहीं, अगले एक सप्ताह में दिन में तेज धूप रहने, दोपहर बाद आंधी और कहीं-कहीं हल्की बारिश का यलो अलर्ट है. मई की शुरुआत में भी तेज गर्मी रह सकती है.

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सुबह-सुबह बारिश, मौसम बदला

जयपुर में सुबह हवा के साथ बूंदाबांदी हुई. देर रात से घने बादल छाने के कारण गर्मी कुछ कम हुई है. जयपुर के साथ अलवर, दौसा जिले के भी अधिकतर एरिया में सुबह से रुक-रुककर बरसात हो रही है. यहां ओले भी गिरे हैं. पश्चिमी हवाएं कमजोर होने और पूर्वी हवाओं का प्रभाव बढ़ने के कारण राज्य में मंगलवार को तापमान में गिरावट हुई. जैसलमेर, चूरू, नागौर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, पिलानी, फतेहपुर, दौसा में तापमान 5 डिग्री तक गिर गया.

अब आगे क्या?

राज्य के दक्षिण पश्चिमी भागों में हीटवेव का दौर जारी रहने की संभावना है. दूसरे हिस्सों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने और हीटवेव से आंशिक राहत मिलने की संभावना है. आगामी 3-4 दिन मेघगर्जन के साथ आंधी और कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है. मई के पहले सप्ताह में भी राज्य में कहीं-कहीं हीटवेव चल सकती है. हालांकि, बारिश-आंधी का दौर भी जारी रहेगा.



जयपुर में तापमान गिरा, हीटवेव से राहत

राजधानी जयपुर में दिन का अधिकतम तापमान 2.6, जबकि न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई. जयपुर में मंगलवार को हीटवेव से थोड़ी राहत रही. अधिकतम तापमान 40.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. जयपुर में आज बादल छाने और कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है.



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