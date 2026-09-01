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Rajasthan Weather Update: मानसून ने बदली चाल! राजस्थान में आज यहां होगी बारिश, आगामी दिनों में जमकर बरस सकते हैं बदरा

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 1 सितंबर को भरतपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश के आसार हैं. 2-3 सितंबर से नया दौर शुरू हो सकता है. 4 से 7 सितंबर के बीच कई संभागों में बारिश बढ़ने और कोटा क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Sep 01, 2026, 06:11 AM IST | Updated:Sep 01, 2026, 06:11 AM IST
Rajasthan Weather Update: मानसून ने बदली चाल! राजस्थान में आज यहां होगी बारिश, आगामी दिनों में जमकर बरस सकते हैं बदरा
Image Credit: AI Image

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की गतिविधियां फिलहाल अलग-अलग इलाकों में देखने को मिल रही हैं. आज मंगलवार 1 सितंबर को पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार भरतपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. वहीं पश्चिमी राजस्थान में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है.

1 सितंबर को इन संभागों में हो सकती है बारिश

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IMD के दैनिक वर्षा पूर्वानुमान के मुताबिक, मंगलवार को पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर संभागों में कुछ स्थानों पर बारिश देखने को मिल सकती है. दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है.

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों को लेकर भी संकेत दिए हैं. भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में 2-3 सितंबर से बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है. इसके बाद 4 से 7 सितंबर के बीच भरतपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. इस दौरान कोटा संभाग और आसपास के जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश के साथ भारी बारिश भी हो सकती है.

1 सितंबर को किसी जिले के लिए चेतावनी नहीं

मंगलवार, 1 सितंबर के लिए मौसम विभाग ने राजस्थान के किसी भी जिले में विशेष चेतावनी जारी नहीं की है. पूर्वी राजस्थान में अजमेर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर समेत सभी जिलों के लिए फिलहाल कोई चेतावनी नहीं है.

इसी तरह पश्चिमी राजस्थान के बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली, फलौदी और श्रीगंगानगर समेत सभी जिलों में भी 1 सितंबर को किसी तरह की चेतावनी नहीं है.

बारिश से स्थानीय स्तर पर असर संभव

जिन इलाकों में बारिश होगी, वहां स्थानीय स्तर पर सड़कों पर पानी जमा होने और यातायात प्रभावित होने की स्थिति बन सकती है. इससे लोगों की दैनिक आवाजाही में भी परेशानी आ सकती है. किसानों और खुले में काम करने वाले लोगों को स्थानीय मौसम की स्थिति देखकर अपनी गतिविधियां तय करने की सलाह दी जाती है. वहीं 2 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभागों में भी कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है.

बारिश के दौरान रखें सावधानी

बारिश के दौरान वाहन चालकों को फिसलन वाली सड़कों पर रफ्तार नियंत्रित रखने और जलभराव वाले रास्तों से बचने की सलाह दी जाती है. गरज-चमक होने पर खुले मैदान, पेड़ या बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचना चाहिए. किसानों को खेतों में काम शुरू करने से पहले स्थानीय मौसम अपडेट जरूर देखना चाहिए.

बंगाल की खाड़ी में बना मौसम तंत्र

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्र में Well Marked Low Pressure Area बना हुआ है. मानसून ट्रफ भी सक्रिय मौसम तंत्र के रूप में बनी हुई है. इसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान में अगले कुछ दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है.

वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभागों में अधिकांश हिस्सों में कमजोर मानसूनी परिस्थितियां बने रहने का अनुमान है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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