/राजस्थान में 14 सितंबर को बादल गरजने के साथ बारिश , 21 जिलों में येलो अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर एक्टिव देखने को मिल रहा है. राज्य के कई जिलों में 14 सितंबर को मौसम का मिजाज बदला हुआ रह सकता है.

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर जिलों और आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम बादल गरजने के साथ बारिश होने के आसार हैं. मौसम विभाग ने इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है.

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इसके साथ ही कुछ स्थानों पर अचानक तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. हवाओं की रफ्तार लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. इसके साथ ही कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

दक्षिणी राजस्थान में ज्यादा असर

14 सितंबर को दक्षिणी राजस्थान के कई जिलों में मौसम का असर ज्यादा नजर आ सकता है. उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जैसे जिलों में बादल गरजने के साथ बारिश हो सकती है. जालोर, बाड़मेर, बालोतरा और सिरोही में भी कुछ स्थानों पर बारिश और तेज हवाओं के आसार हैं. वहीं, हाड़ौती क्षेत्र के कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में भी बादल छाने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

जयपुर के साथ पूर्वी राजस्थान में भी बारिश का अलर्ट

राजधानी जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी 14 सितंबर को मौसम बदला हुआ नजर आ सकता है. जयपुर के अलावा दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर और धौलपुर में भी कहीं-कहीं बादल गरजने के साथ बारिश हो सकती है. कुछ इलाकों में अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना है.

तेज हवाओं के दौरान बरतें सावधानी

मौसम विभाग के येलो अलर्ट के मुताबिक बारिश के दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. ऐसे में खुले स्थानों पर रहने वाले लोगों को सावधानी बरतें. आंधी और बादल गरजने के दौरान पेड़, बिजली के खंभों और कमजोर ढांचों के आसपास खड़े न हो.

14 सितंबर को राजस्थान के दक्षिणी, दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी हिस्सों के कई जिलों में बारिश और मेघगर्जन का दौर देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है.