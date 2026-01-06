कड़ाके की सर्दी से कांप रहे राजस्थान के 10 शहर, सीकर और फतेहपुर में टी उधम काट रहा मौसम

जयपुर, 6 जनवरी 2026. राजस्थान में सर्दी ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है. मौसम विभाग (IMD जयपुर) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, आज सुबह फतेहपुर (सीकर जिला) प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान महज 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. शीतलहर और घने कोहरे की दोहरी मार ने पूरे राज्य में जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. सूरज ढलते ही ठिठुरन बढ़ जाती है, लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं और ग्रामीण इलाकों में अलाव की आग तापते नजर आ रहे हैं.

IMD के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य के अन्य प्रमुख शहरों में न्यूनतम तापमान इस प्रकार रहा

फतेहपुर (सीकर): 1.1°C

सीकर: 2.5°C

माउंट आबू: 2.8°C

लूणकरणसर: 2.8°C

वनस्थली: 4.0°C

चूरू: 4.4°C

झुंझुनूं: 5.0°C

श्रीगंगानगर: 6.0°C

जयपुर: 8.8°C

शेखावाटी क्षेत्र और उत्तरी राजस्थान में ठंड सबसे ज्यादा पड़ रही है, जहां पाला जमने की स्थिति बन गई है.

ठंड के कारण और प्रभाव

इस कड़ाके की सर्दी का मुख्य कारण हिमालय की ऊंची चोटियों से टकराकर आने वाली बर्फीली उत्तरी हवाएं हैं, जो मैदानी इलाकों में शीतलहर का रूप ले रही हैं. रेगिस्तानी क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में भारी अंतर के चलते खुले मैदानों, वाहनों और पेड़-पौधों पर पाला जम रहा है. इससे किसानों की फसलें खतरे में हैं, जबकि घना कोहरा सड़क मार्गों पर विजिबिलिटी शून्य कर रहा है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है. ठंड जनित बीमारियां जैसे सर्दी-जुकाम, सांस की तकलीफ और जोड़ों का दर्द बढ़ रहा है. कई जिलों में अत्यधिक ठंड के कारण स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं.

प्रशासन की सलाह और अलर्ट

प्रशासन ने लोगों को विशेष सावधानी बरतने की अपील की है. हाईवे पर यात्रा करते समय फॉग लाइट जरूर जलाएं और वाहन की रफ्तार धीमी रखें. बुजुर्गों, बच्चों और सांस के रोगियों को सुबह-शाम बाहर निकलने से बचें. गर्म कपड़े पहनें, गरम पेय पदार्थों का सेवन करें और शरीर को हमेशा गर्म रखें. फतेहपुर, सीकर, चूरू सहित कई शहरों में शीतलहर और घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है. IMD ने चेतावनी दी है कि आगामी दिनों में तापमान में और गिरावट आएगी तथा कोहरा और घना रहेगा. सभी नागरिक सुरक्षित रहें और आवश्यक सावधानियां बरतें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!





