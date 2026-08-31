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राजस्थान में 4-5 दिन कमजोर रहेगा मानसून, 3 सितंबर से फिर बदल सकता है मौसम

राजस्थान में फिलहाल मानसून की गतिविधियां धीमी रहने वाली हैं. मौसम विभाग के अनुसार अगले चार से पांच दिनों तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश कम होगी. हालांकि 3 सितंबर से उत्तर-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है. 4 से 7 सितंबर के बीच भरतपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 31, 2026, 12:41 PM IST | Updated:Aug 31, 2026, 12:41 PM IST
राजस्थान में 4-5 दिन कमजोर रहेगा मानसून, 3 सितंबर से फिर बदल सकता है मौसम
Image Credit: Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है. प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अगले चार से पांच दिनों तक बारिश की गतिविधियां कमजोर रहने का अनुमान है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. इसके अगले 24 घंटे में और मजबूत होकर वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया में बदलने की संभावना है. इसका असर आने वाले दिनों में राजस्थान के मौसम पर भी पड़ सकता है.

अगले 4-5 दिन कमजोर रहेगा मानसून

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मौसम विभाग के मुताबिक, अगले चार से पांच दिनों तक राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मानसून कमजोर रहने की संभावना है. इस दौरान प्रदेश में बड़े स्तर पर बारिश का दौर देखने को नहीं मिलेगा. हालांकि कुछ स्थानों पर स्थानीय मौसम परिस्थितियों के कारण हल्की बारिश हो सकती है.

पश्चिमी राजस्थान में मौसम अपेक्षाकृत ज्यादा शुष्क रहने का अनुमान है. खास तौर पर जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश इलाकों में अगले कुछ दिनों तक मानसून की गतिविधियां सीमित रह सकती हैं.

3 सितंबर से मौसम में बदलाव के संकेत

मौसम विभाग ने सितंबर की शुरुआत में बारिश को लेकर राहत के संकेत दिए हैं. उत्तर-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में 3 सितंबर से बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है. इस दौरान कई इलाकों में बादल छाने के साथ बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं.

4 से 7 सितंबर तक इन संभागों में बारिश

विभाग के अनुसार 4 से 7 सितंबर के बीच भरतपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. फिलहाल इसे प्रदेश में बड़े और व्यापक बारिश के दौर के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, लेकिन इन इलाकों में स्थानीय स्तर पर मौसम बदल सकता है. वहीं बीकानेर संभाग में 5 से 8 सितंबर के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है. पश्चिमी राजस्थान के बाकी हिस्सों में फिलहाल मानसून कमजोर रहने का अनुमान है.

कुल मिलाकर सितंबर के पहले सप्ताह में राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. हालांकि प्रदेश के सभी इलाकों में एक साथ अच्छी बारिश होने के संकेत फिलहाल नहीं हैं. आने वाले दिनों में कम दबाव के क्षेत्र की स्थिति और उसकी दिशा के आधार पर मौसम में आगे बदलाव देखने को मिल सकता है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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