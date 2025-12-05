सर्दी ने तोड़ दिए रिकॉर्ड, राजस्थान के टॉप 5 शहरों में तापमान गिरा बेहद नीचे, पढें पूरी अपडेट

Rajasthan weather update: राजस्थान में 5 दिसंबर 2025 को उत्तरी भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण कड़ाके की ठंड का प्रकोप लगातार जारी है, जिसने राज्य के कई शहरों में रिकॉर्ड तोड़ दिया है. IMD (भारतीय मौसम विज्ञान विभाग) रिपोर्टों के अनुसार, उत्तरी राजस्थान और शेखावाटी क्षेत्र भीषण ठंड की चपेट में हैं, जहां न्यूनतम तापमान तेजी से 5 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े से नीचे गिर गया है.

फतेहपुर रहा सबसे ठंडा (1.9°C)

शेखावाटी का फतेहपुर (AWS) राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर मात्र 1.9°C दर्ज किया गया. इसके अलावा, पर्वतीय क्षेत्र माउंट आबू में भी तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस के करीब या उससे नीचे चला जाता है, जो इसे सबसे ठंडे स्थानों में से एक बनाता है.

अन्य प्रमुख शहरों में भी कड़ाके की ठंड महसूस की गई

शहर/स्थान न्यूनतम तापमान फतेहपुर (AWS) 1.9°C सीकर 3.0°C नागौर 3.1°C लूणकरणसर (AWS) 3.2°C चूरू 4.5°C अलवर 5.0°C

शीतलहर और बीकानेर संभाग में असर

मौसम विभाग ने उत्तरी राजस्थान, खासकर सीकर, चूरू और झुंझुनूं जिलों में शीतलहर (Cold Wave) का येलो अलर्ट जारी किया है. बीकानेर संभाग में भी पारा तेजी से लुढ़का है.

हालांकि दिन का मौसम शुष्क रहने वाला है, लेकिन बर्फीली हवाओं के कारण दिन में भी ठंड का अहसास हो रहा है, जबकि सूर्यास्त के बाद ठिठुरन तेजी से बढ़ने लगी है. लोगों को गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है.

