/राजस्थान में 8 से 10 जुलाई तक भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है, जिसका असर से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में देखा जा रहा है. पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि कई स्थानों पर भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया. वहीं, पश्चिमी राजस्थान में भी मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है.

राज्य में सबसे अधिक बारिश कोटा जिले के रामगंज मंडी क्षेत्र में दर्ज की गई, जहां 96 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. मौसम विभाग के अनुसार, मध्य प्रदेश के ऊपर बने वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के असर से राजस्थान में मानसूनी गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं, इसी सिस्टम के कारण अगले दो दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में भारी से अतिभारी बारिश होने की संभावना जताई गई है.

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अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने 8 और 9 जुलाई के लिए दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. विशेष रूप से उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग में सबसे अधिक बारिश होने की संभावना है. इन इलाकों में कुछ जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश होने के आसार हैं.

कोटा और भरतपुर संभाग में अलर्ट जारी

इसके अलावा जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी मध्यम से तेज बारिश हो सकती है. मौसम विभाग का कहना है कि 9 जुलाई को कोटा और भरतपुर संभाग में अतिभारी बारिश का सबसे अधिक खतरा रहेगा. ऐसे में प्रशासन को सतर्क रहने और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

तापमान की बात करें तो बारिश के बावजूद श्रीगंगानगर राज्य का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, अजमेर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 20.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे मौसम सुहावना रहा.

भारी बारिश की गतिविधियों में कमी

मौसम विभाग का कहना है कि 10 जुलाई से प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आने लगेगी. हालांकि भरतपुर संभाग और उससे सटे इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है. इसके बाद 11 जुलाई से अगले लगभग एक हफ्ते तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ने और कई क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.

लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. विशेष रूप से निचले इलाकों, नदी-नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

8, 9 और 10 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम का हाल?

मौसम विभाग का कहना है कि आज यानी 8 जुलाई को उदयपुर, कोटा व भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी और अतिभारी भारी होने की संभावना है. जयपुर, अजमेर, जोधपुर व बीकानेर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से कहीं-कहीं तेज बारिश होने की संभावना है.

कल 9 जुलाई को कोटा, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से भारी व कहीं-कहीं अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है. शेष अधिकांश भागों में भी मध्यम से कहीं-कहीं तेज बारिश होने की संभावना है. वहीं, 10 जुलाई को केवल भरतपुर संभाग व आसपास के जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश जारी रहने और शेष अधिकांश भागों में भारी बारिश की गतिविधियों में कमी होने की संभावना है.