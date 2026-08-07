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राजस्थान में 7 से 9 अगस्त अतिभारी बारिश चेतावनी, भरतपुर, जयपुर समेत इन जिलों में अलर्ट जारी

राजस्थान में मानसून पूरी तरह अब एक्टिव हो चुका है. ऐसे में मौसम विभाग ने  7 से 9 अगस्त अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी की है. साथ ही आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं को लेकर भी अलर्ट जारी किया है. जानें मौसम का ताजा अपडेट. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Published:Aug 07, 2026, 12:54 PM IST | Updated:Aug 07, 2026, 12:54 PM IST
राजस्थान में 7 से 9 अगस्त अतिभारी बारिश चेतावनी, भरतपुर, जयपुर समेत इन जिलों में अलर्ट जारी
Image Credit: AI Generated

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है. ऐसे में मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में आने वाले एक सप्ताह मानसून सक्रिय रहने की संभावना है.

मौसम विभाग का कहना है कि ऊपरी परिसंचरण तंत्र उत्तर प्रदेश के दक्षिण-पश्चिमी भागों और आसपास के क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है और मानसून ट्रफ लाइन फिरोजपुर, रोहतक, कानपुर से होकर गुजर रही है, जिसके असर से पिछले 24 घंटों में अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर जिलों में कहीं-कहीं भारी औ अतिभारी बारिश दर्ज की गई है. इस दौरान सर्वाधिक बारिश 141mm कुम्हेर, भरतपुर में दर्ज की गई है.

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7 से 9 अगस्त अतिभारी बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग के अनुसार, 7 से 10 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में बारिश के गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. 7 से 9 अगस्त के दौरान कोटा, उदयपुर संभाग में एक दो स्थानों पर अतिभारी बारिश होने की भी संभावना है.

वहीं, पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में 7 से 10 अगस्त के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और मध्यम से कहीं-कहीं तेज बारिश होने की संभावना है. 15 अगस्त से राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी होने की संभावना है.

आगामी तीनों घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी
ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि आगामी तीन घंटों में कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, खैरथल-, दौसा, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, उस के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम 20-40 किमी प्रति घंटा, हल्की से मध्यम कुछ दौर होने की संभावना है. इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग ने सलाह मेघगर्जन के समय पेड़ों के नीचे ना रहें और सुरक्षित स्थान पर रहें. निचले इलाकों, जलभराव संभावित स्थानों और अंडरपासों में विशेष सावधानी बरतें और जलभराव वाले इलाकों में बिजली के खंभों से दूर रहें.

7 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग का कहना है कि आज यानी 7 अगस्त को पूर्वी राजस्थान में काफी बड़े इलाके में बारिश होने और कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगहों पर आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की भी संभावना है.

आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शुक्रवार, 7 अगस्त को देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है. उत्तर, मध्य, पूर्व, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है. कई राज्यों में आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने के भी आसार हैं.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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