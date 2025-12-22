Rajasthan News: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से तापमान में मामूली बढ़ोतरी के बावजूद घने कोहरे ने यातायात के रफ्तार रोक दी है. चित्तौड़गढ़ (7.8°C) प्रदेश में सबसे ठंडा रहा. कोहरे के कारण जयपुर एयरपोर्ट पर अहमदाबाद, देहरादून और जैसलमेर जैसी उड़ानें 5 घंटे तक लेट हुईं. मौसम विभाग ने 24 दिसंबर तक कोहरे का अलर्ट जारी किया है.
Jaipur Flights Delayed: उत्तरी और पूर्वी राजस्थान आज सुबह घने कोहरे की चपेट में रहा, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई. घने कोहरे की वजह से जयपुर से जाने वाली कई उड़ाने रद्द कर दी है. हालांकि, पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के असर से तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जिससे कड़ाके की सर्दी से हल्की राहत मिली है.
तापमान में मामूली वृद्धि
प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान चित्तौड़गढ़ में 7.8°C रिकॉर्ड किया गया. फतेहपुर, पिलानी, सीकर, चूरू और माउंट आबू जैसे ठंडे स्थानों पर भी पारा 10°C से नीचे बना हुआ है. राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 26.1°C और न्यूनतम 12.8°C दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार, कोहरे का यह सिलसिला 24 दिसंबर तक जारी रहने की संभावना है.
इन इलाकों में घना कोहरा
उत्तरी राजस्थान: हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, पिलानी (झुंझुनूं), चूरू, सीकर.
पूर्वी राजस्थान: अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, जयपुर ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा दर्ज किया गया है.
करौली में लगातार दूसरे दिन कोहरे का असर
करौली जिला मुख्यालय पर लगातार दूसरे दिन सुबह घना कोहरा छाया रहा. इससे जनजीवन और यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई. NH-23 पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई, जिससे सुबह के समय बाजारों में भी चहल-पहल कम रही और दुकानदारों को बिक्री में गिरावट का सामना करना पड़ा.
जयपुर की ये फ्लाइट्स लेट
घने कोहरे के कारण उत्तर भारत की हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुई है. जिसकी वजह से जयपुर एयरपोर्ट से कई शहरों की उड़ानें देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. जिनमें से कुछ ये फ्लाइट्स शामिल हैं.
मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक सुबह और रात में घना कोहरा छाने तथा ठंडी हवाओं का असर जारी रहने की चेतावनी दी है.
