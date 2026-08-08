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राजस्थान में अगले 4 दिन भारी! 30 जिलों में येलो अलर्ट, सीकर-झुंझुनूं में भारी बारिश की चेतावनी

राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग ने 8 अगस्त के लिए 30 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि सीकर और झुंझुनूं में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. भरतपुर और धौलपुर में लगातार तेज बारिश हो रही है. अगले 3-4 दिनों तक पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Published:Aug 08, 2026, 12:59 PM IST | Updated:Aug 08, 2026, 01:01 PM IST
राजस्थान में अगले 4 दिन भारी! 30 जिलों में येलो अलर्ट, सीकर-झुंझुनूं में भारी बारिश की चेतावनी
Image Credit: Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान मे मानसून सक्रिय हो चुका है. मौसम विभाग के अनुसार, आज यानी 8 अगस्त को राजस्थान के 30 जिलों के लिए बारिश का 'येलो अलर्ट' जारी किया है. सीकर और झुंझुनूं में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. भरतपुर में लगातार चार दिनों से भारी बारिश हो रही है. आने वाले कुछ दिनों तक पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर जारी रहेगा. धौलपुर में भी भारी बारिश हो रही है.

मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य के अधिकतर हिस्सों में अगले 3-4 दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है. जयपुर और आस-पास के इलाकों में भी बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है. इस दौरान कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है.

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परिसंचरण तंत्र का असर
मौसम विभाग का कहना है कि आज एक परिसंचरण तंत्र उत्तर-पूर्वी राजस्थान और एक और पूर्वी भारत के ऊपर अवस्थित है. आज 8 अगस्त को जयपुर, भरतपुर कोटा, अजमेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है. 9 अगस्त को भी राज्य के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है.

आगामी 3-4 दिन बारिश के आसार
वहीं, 10 से 12 अगस्त को दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने व कुछ भागों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है. जोधपुर, बीकानेर संभाग के सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर कुछ भागों में आगामी 3-4 दिन हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान में 14 अगस्त से और पूर्वी राजस्थान में 15 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में कमी होने की प्रबल संभावना है.

14-15 अगस्त से बदल सकता है मौसम का मिजाज
मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी राजस्थान की सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मानसून सक्रिय होने और बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है. 14-15 अगस्त से राज्य में आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियों में कमी होने के आसार हैं. लगातार हो रही बारिश से जयपुर के साथ राज्य के कई हिस्सों में गर्मी और उमस से राहत मिली है. वहीं, भरतपुर, अलवर, सीकर और चूरू में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया है.

बीते दिन शुक्रवार को राजधानी जयपुर में बारिश जारी रही. सबसे ज़्यादा बारिश चौमूं में 41 मिमी दर्ज की गई, इसके बाद शाहपुरा में 36 मिमी और पावटा में 26 मिमी बारिश हुई. जयपुर के अलावा, विराटनगर और जमवारामगढ़ में 20-20 मिमी, आमेर में 12 मिमी, कोटपूतली में 10 मिमी, जयपुर कलेक्ट्रेट में 4 मिमी और किशनगढ़-रेनवाल और कोटखावदा में 3-3 मिमी बारिश हुई.

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Sneha Aggarwal

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मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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