Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले चार दिन कई संभागों में बारिश के आसार, पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले चार दिन कई संभागों में बारिश के आसार, पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम फिर बदलने वाला है. IMD ने अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली और दौसा के लिए अगले 3 घंटे का येलो अलर्ट जारी किया है. 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. अगले चार दिन कई संभागों में भी बारिश के आसार हैं.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 16, 2026, 06:07 AM|Updated: Jul 16, 2026, 06:07 AM
राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले चार दिन कई संभागों में बारिश के आसार, पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी
Image Credit: AI GeneratedSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर रफ्तार पकड़ती नजर आ रही हैं. मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक राज्य के अलग-अलग हिस्सों में अगले चार दिनों तक कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना बनी हुई है. खासकर जयपुर, भरतपुर और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. वहीं बीकानेर संभाग में भी अलग-अलग स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई गई है. इसके साथ ही पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों के लिए अगले तीन घंटे का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

इन जिलों के लिए येलो अलर्ट

Add Zee News as a Preferred Source

मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर की ओर से जारी नाउकास्ट चेतावनी के अनुसार अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली और दौसा जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम बादल छाने, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. यह चेतावनी जारी होने के समय से अगले तीन घंटे तक प्रभावी रहेगी.

क्या रहेगा संभावित असर

मौसम विभाग का कहना है कि इस मौसम गतिविधि का सामान्य जनजीवन पर किसी बड़े प्रभाव की आशंका नहीं है. हालांकि तेज हवाओं और बारिश के दौरान खुले स्थानों पर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

लोगों के लिए जरूरी सलाह

विभाग ने लोगों से अपील की है कि मेघगर्जन या तेज हवा के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें. खराब मौसम के समय सुरक्षित स्थान पर ही रुकें और अनावश्यक रूप से खुले क्षेत्रों में जाने से परहेज करें.

अगले चार दिन का मौसम पूर्वानुमान

16 जुलाई को जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. इसी दिन बीकानेर संभाग में भी अलग-अलग स्थानों पर वर्षा के आसार बने हुए हैं.

17 जुलाई को भी मौसम का यही रुख बने रहने की संभावना है. जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है, जबकि बीकानेर संभाग में भी छिटपुट वर्षा की संभावना जताई गई है.

18 जुलाई को बारिश का दायरा थोड़ा बढ़ सकता है. इस दिन जयपुर, भरतपुर और उदयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में कहीं-कहीं वर्षा होने की संभावना है. वहीं बीकानेर संभाग में भी अलग-अलग स्थानों पर बारिश के आसार बने रहेंगे.

19 जुलाई को भी मौसम में विशेष बदलाव के संकेत नहीं हैं. जयपुर, भरतपुर और उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा बीकानेर संभाग में भी छिटपुट बारिश का अनुमान लगाया गया है.

मानसून रहेगा सक्रिय, स्थानीय स्तर पर बदल सकता है मौसम

मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में स्थानीय स्तर पर मौसम तेजी से बदल सकता है. कहीं बादल छा सकते हैं तो कहीं हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं. ऐसे में लोगों को मौसम की ताजा चेतावनियों पर नजर रखने और खराब मौसम के दौरान आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

राजस्थान में मानसून फिर हुआ एक्टिव! 18 जिलों में बारिश का अलर्ट, आंधी-गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल

राजस्थान के इन संभागों में 20 जुलाई तक हो सकती है बारिश, चलेंगी धूलभरी हवाएं, पढ़ें IMD की चेतावनी

राजस्थान में मौसम का अचानक यू-टर्न! इन जिलों में गरज-चमक संग तेज हवाओं और बारिश का खतरा, पढ़ें ताजा अपडेट

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी लुढ़के, जयपुर सराफा बाजार में कीमतों में बड़ी गिरावट! जानें ताजा रेट

RPS से IPS बने 6 अधिकारी, जानिए किन-किन नामों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

Churu: ऑनलाइन ट्रेडिंग फ्रॉड में पश्चिम बंगाल से इंजीनियर गिरफ्तार, खातों में मिले 1.32 करोड़

Video: डॉ. की कुर्सी पर फन फैलाकर बैठा सांप, मरीजों में मच गई चीख-पुकार

राजसेस भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नई नियुक्तियों पर ब्रेक, सरकार को लगा बड़ा झटका

नाइट ड्रेस के बहाने दुकान में अश्लील वीडियो शूट, दुकानदार को भी दिया ऑफर

बीकानेर में प्रसूताओं की मौत के बाद मचा हड़कंप! स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, पूरे प्रदेश में शुरू हुई विशेष स्क्रीनिंग

झुंझुनूं में ममता का खौफनाक अंत! मां की बेरहमी से हत्या कर बेटे ने खुद सुनाई मौत की कहानी

झालावाड़ में तेज रफ्तार कार ने 6 साल के मासूम को कुचला, गंभीर रूप से हुआ घायल

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

आखिर क्यों एक-एक बूंद पानी के लिए तरस रहा हजारों लोगों की प्यास बुझाने वाला गांव? देखें वीडियो-

"कौन है गैंगस्टर रोहित गोदारा को जेबकतरा कहने वाले IPS ओम प्रकाश? घर पर बुलडोजर एक्शन के बाद बोले- मैं नहीं जानता!

जोधपुर के भगत की कोठी स्टेशन पर बड़ा बदलाव, अब उतरते ही मिनटों में मिलेगी कैब!

प्रतापगढ़ में अटल प्रगति पथ योजना से संवरेगा दलोट-पीपलखूंट, 2 करोड़ के विकास कार्यों को मिली मंजूरी

सोना हुआ धड़ाम, चांदी में आई बड़ी गिरावट, सराफा बाजार में हलचल! जानें ताजा रेट

सोना-चांदी के भाव में फिर बड़ा उछाल, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

झुंझुनूं के युवक 11 फेसबुक स्टोरी लगाकर किया सुसाइड, फोटो पोस्ट कर लिखा- Miss you Jaan

कोटा आरपीएफ का कमाल! लाखों के गहनों से भरा बैग गायब, CCTV से खोज निकाला पूरा राज

ऑनलाइन ठगी के काले साम्राज्य पर पुलिस की बड़ी चोट, सरदारशहर में करोड़ों के नेटवर्क का भंडाफोड़

वन विभाग में ट्रांसफर-पोस्टिंग का ‘खेल’! कुर्सी पर बैठे रहे IFS, RFS को दे दी पोस्टिंग

राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज! शाम से आंधी-बारिश का अलर्ट, इन जिलों में बरसेंगे बादल

जयपुर सचिवालय में चर्चा…साहब की 'सीक्रेट' मीटिंग जर्मनी में चल रही है या जयपुर में? जानिए कौन हैं ये IAS

राजस्थान में मानसून फिर हुआ एक्टिव! 18 जिलों में बारिश का अलर्ट, आंधी-गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल

'दुश्मनी करो, लेकिन संवाद की एक खिड़की हमेशा खुली रखो' - वसुंधरा राजे

नीट पेपर लीक पर कोटा में गरजे सचिन पायलट, केंद्र सरकार पर साधा निशाना

दिल दहला देने वाला हादसा! तेज रफ्तार बाइक ने भाई-बहन को कुचला, 5 साल की बच्ची की मौत

बस-कार की भीषण टक्कर टक्कर, मची अफरा-तफरी, देखें वीडियो

TAGS:
rajasthan weather update

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले चार दिन कई संभागों में बारिश के आसार, पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी
rajasthan weather update
2
Kota News
3
Rajasthan High Court
4
Rajasthan crime
5
Dungarpur News