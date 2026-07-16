/राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले चार दिन कई संभागों में बारिश के आसार, पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी

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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर रफ्तार पकड़ती नजर आ रही हैं. मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक राज्य के अलग-अलग हिस्सों में अगले चार दिनों तक कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना बनी हुई है. खासकर जयपुर, भरतपुर और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. वहीं बीकानेर संभाग में भी अलग-अलग स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई गई है. इसके साथ ही पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों के लिए अगले तीन घंटे का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.
इन जिलों के लिए येलो अलर्ट
मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर की ओर से जारी नाउकास्ट चेतावनी के अनुसार अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली और दौसा जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम बादल छाने, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. यह चेतावनी जारी होने के समय से अगले तीन घंटे तक प्रभावी रहेगी.
July 16, 2026
क्या रहेगा संभावित असर
मौसम विभाग का कहना है कि इस मौसम गतिविधि का सामान्य जनजीवन पर किसी बड़े प्रभाव की आशंका नहीं है. हालांकि तेज हवाओं और बारिश के दौरान खुले स्थानों पर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
लोगों के लिए जरूरी सलाह
विभाग ने लोगों से अपील की है कि मेघगर्जन या तेज हवा के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें. खराब मौसम के समय सुरक्षित स्थान पर ही रुकें और अनावश्यक रूप से खुले क्षेत्रों में जाने से परहेज करें.
अगले चार दिन का मौसम पूर्वानुमान
16 जुलाई को जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. इसी दिन बीकानेर संभाग में भी अलग-अलग स्थानों पर वर्षा के आसार बने हुए हैं.
17 जुलाई को भी मौसम का यही रुख बने रहने की संभावना है. जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है, जबकि बीकानेर संभाग में भी छिटपुट वर्षा की संभावना जताई गई है.
18 जुलाई को बारिश का दायरा थोड़ा बढ़ सकता है. इस दिन जयपुर, भरतपुर और उदयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में कहीं-कहीं वर्षा होने की संभावना है. वहीं बीकानेर संभाग में भी अलग-अलग स्थानों पर बारिश के आसार बने रहेंगे.
19 जुलाई को भी मौसम में विशेष बदलाव के संकेत नहीं हैं. जयपुर, भरतपुर और उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा बीकानेर संभाग में भी छिटपुट बारिश का अनुमान लगाया गया है.
मानसून रहेगा सक्रिय, स्थानीय स्तर पर बदल सकता है मौसम
मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में स्थानीय स्तर पर मौसम तेजी से बदल सकता है. कहीं बादल छा सकते हैं तो कहीं हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं. ऐसे में लोगों को मौसम की ताजा चेतावनियों पर नजर रखने और खराब मौसम के दौरान आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
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