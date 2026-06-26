/Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अगले 3 घंटे भारी, IMD ने जारी की 20 जिलों में आंधी-बारिश और वज्रपात की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर मौसम केंद्र ने शुक्रवार दोपहर अगले 3 घंटों के लिए प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में कहीं कहीं मेघगर्जन, वज्रपात, हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चल सकती हैं. मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से खुले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी है.

इन जिलों के लिए जारी हुआ येलो अलर्ट

मौसम विभाग की ओर से जारी तात्कालिक चेतावनी के अनुसार प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, डीडवाना कुचामन, सीकर, झुंझुनूं, टोंक, बूंदी, जयपुर, कोटपुतली बहरोड़, अलवर, खैरथल तिजारा और भरतपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसम बदल सकता है. इन जिलों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है. साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं.

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अगले 3 घंटे रहेंगे अहम

मौसम विभाग के अनुसार जारी चेतावनी अगले तीन घंटे के लिए प्रभावी है. इस दौरान कुछ स्थानों पर अचानक मौसम बदल सकता है. बादल छाने, बिजली चमकने और हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है. हालांकि यह चेतावनी सभी स्थानों पर एक समान मौसम की नहीं है, बल्कि संबंधित जिलों में कहीं कहीं ऐसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं.

तेज हवाओं के कारण बरतें सावधानी

मौसम विभाग ने बताया है कि खराब मौसम के दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चल सकती हैं. तेज हवाओं के कारण पेड़ों की कमजोर शाखाएं टूट सकती हैं और खुले स्थानों पर रखे हल्के सामान प्रभावित हो सकते हैं. ऐसे में लोगों को मौसम की स्थिति पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.

पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. वहीं पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई. इस दौरान झालावाड़ जिले के अकलेरा में सबसे अधिक 51 एमएम वर्षा रिकॉर्ड की गई.

कहां कितना रहा तापमान

तापमान की बात करें तो प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान फलोदी में 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा श्रीगंगानगर में 41.0 डिग्री, जैसलमेर में 40.8 डिग्री, बाड़मेर में 40.5 डिग्री, चूरू में 39.8 डिग्री, बीकानेर में 39.3 डिग्री और जोधपुर में 39.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड हुआ. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान पिलानी में 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

मौसम विभाग ने क्या बताया प्रभाव

जारी चेतावनी के अनुसार इस मौसम प्रणाली का प्रमुख प्रभाव एक दो स्थानों पर हल्की क्षति की संभावना के रूप में देखा जा सकता है. इसलिए लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और मौसम संबंधी ताजा अपडेट पर ध्यान देना चाहिए.

लोगों के लिए जरूरी सलाह

मौसम विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतें. विशेष रूप से मेघगर्जन और बिजली चमकने के समय खुले मैदानों, पेड़ों के नीचे और असुरक्षित स्थानों पर खड़े होने से बचें. यदि तेज हवा और बारिश शुरू हो जाए तो सुरक्षित स्थान पर शरण लें और मौसम सामान्य होने तक अनावश्यक यात्रा से बचें.

प्रशासन भी रख रहा नजर

मौसम विभाग की चेतावनी के बाद संबंधित जिलों में स्थानीय प्रशासन भी मौसम की स्थिति पर नजर बनाए हुए है. नागरिकों से अपील की गई है कि वे केवल आधिकारिक मौसम अपडेट पर भरोसा करें और किसी भी अफवाह से बचें.

Source: IMD Jaipur