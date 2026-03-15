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राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, आंधी-बारिश से गर्मी से राहत, 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जयपुर और झुंझुनूं समेत कई जिलों में बारिश और आंधी का दौर जारी है. आज 10 जिलों में येलो अलर्ट है. 18 मार्च से एक और नया विक्षोभ आने से दोबारा बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByPreeti tanwar
Published:Mar 15, 2026, 02:37 PM IST | Updated:Mar 15, 2026, 02:37 PM IST

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राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, आंधी-बारिश से गर्मी से राहत, 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather News: राजस्थान में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ ने मार्च की तपिश को ठिठक दिया है. शनिवार देर रात से ही प्रदेश के कई हिस्सों में शुरू हुआ आंधी-बारिश का दौर रविवार को भी जारी है. मौसम में आए इस अचानक बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है.

रात भर चला आंधी-बारिश का दौर
शनिवार देर रात राजधानी जयपुर समेत टोंक, अजमेर और दौसा में तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई. वहीं शेखावाटी क्षेत्र में विक्षोभ का असर सबसे ज्यादा देखा गया. झुंझुनूं में 12.5 मिलीमीटर और पिलानी में करीब 2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है. ठंडी हवाओं के चलने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आई है.

आज 10 जिलों में येलो अलर्ट
मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, वर्तमान मौसम प्रणाली का असर आज (15 मार्च) पूरे दिन बना रहेगा. विभाग ने 10 जिलों के लिए चेतावनी जारी की है. बता दें कि गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, सीकर, अलवर, जयपुर, दौसा, धौलपुर और भरतपुर. इन क्षेत्रों में 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से आंधी और मेघगर्जन के साथ बारिश हो सकती है.

अगले 5 दिनों का हाल
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, राहत का यह सिलसिला अभी रुक-रुक कर जारी रहेगा. वहीं 16-17 मार्च को मौसम मुख्यतः शुष्क और साफ रहने की संभावना है, जिससे धूप का असर बढ़ेगा.

बुधवार (18 मार्च) से एक और शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा. इसके प्रभाव से राज्य में दोबारा आंधी-बारिश और कुछ स्थानों पर ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है.

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सुरक्षा के लिए विशेष सलाह
प्रशासन ने आंधी और बिजली कड़कने के दौरान विशेष सावधानी बरतने को कहा है. मेघगर्जन के समय पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभों के पास शरण न लें. किसान अपनी कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर ढक कर रखें. आंधी के दौरान कच्चे मकानों और टीन-शेड से दूर रहें.

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