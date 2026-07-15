Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने बुधवार सुबह 5:40 बजे तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी की है. यह चेतावनी अगले तीन घंटे तक प्रभावी रहेगी. विभाग ने पूर्वी राजस्थान के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

इन जिलों में बारिश और तेज हवा का अलर्ट

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मौसम विभाग के अनुसार कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, डीग और खैरथल-तिजारा जिलों तथा इनके आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम स्तर के मेघगर्जन की संभावना है. इसके साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी होने की संभावना जताई गई है.

येलो अलर्ट का क्या मतलब

मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार इस स्थिति में सामान्य रूप से किसी बड़े प्रभाव की आशंका नहीं है, लेकिन मौसम अचानक बदल सकता है. ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके.

बाकी जिलों में फिलहाल कोई चेतावनी नहीं

राजस्थान के अधिकांश जिलों के लिए फिलहाल कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है. पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य राजस्थान के अधिकांश हिस्सों को मौसम विभाग ने ग्रीन श्रेणी में रखा है. इसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में फिलहाल किसी विशेष मौसम संबंधी खतरे की चेतावनी नहीं है.

मौसम विभाग की सलाह

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि मेघगर्जन के दौरान पेड़ों के नीचे शरण लेने से बचें. यदि तेज हवा या बारिश शुरू हो जाए तो सुरक्षित स्थान पर रहें. खुले क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से रुकने से बचने और मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने की भी सलाह दी गई है.

अगले तीन घंटे रहेंगे अहम

यह तात्कालिक चेतावनी जारी होने के समय से अगले तीन घंटे तक प्रभावी रहेगी. ऐसे में येलो अलर्ट वाले जिलों के लोगों को मौसम में अचानक बदलाव के लिए तैयार रहने की जरूरत है. तेज हवाओं, मेघगर्जन और हल्की से मध्यम बारिश के कारण स्थानीय स्तर पर मौसम का असर देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और आवश्यकता पड़ने पर नई चेतावनी जारी की जा सकती है.