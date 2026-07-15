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राजस्थान में मौसम का अचानक यू-टर्न! इन जिलों में गरज-चमक संग तेज हवाओं और बारिश का खतरा, पढ़ें ताजा अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के पूर्वी हिस्से के 9 जिलों में IMD जयपुर ने अगले 3 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली समेत कई जिलों में 30-40 किमी/घंटा की तेज हवा, मेघगर्जन और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 15, 2026, 06:17 AM|Updated: Jul 15, 2026, 06:17 AM
राजस्थान में मौसम का अचानक यू-टर्न! इन जिलों में गरज-चमक संग तेज हवाओं और बारिश का खतरा, पढ़ें ताजा अपडेट
Image Credit: AI GeneratedSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने बुधवार सुबह 5:40 बजे तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी की है. यह चेतावनी अगले तीन घंटे तक प्रभावी रहेगी. विभाग ने पूर्वी राजस्थान के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

इन जिलों में बारिश और तेज हवा का अलर्ट

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मौसम विभाग के अनुसार कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, डीग और खैरथल-तिजारा जिलों तथा इनके आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम स्तर के मेघगर्जन की संभावना है. इसके साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी होने की संभावना जताई गई है.

येलो अलर्ट का क्या मतलब

मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार इस स्थिति में सामान्य रूप से किसी बड़े प्रभाव की आशंका नहीं है, लेकिन मौसम अचानक बदल सकता है. ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके.

बाकी जिलों में फिलहाल कोई चेतावनी नहीं

राजस्थान के अधिकांश जिलों के लिए फिलहाल कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है. पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य राजस्थान के अधिकांश हिस्सों को मौसम विभाग ने ग्रीन श्रेणी में रखा है. इसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में फिलहाल किसी विशेष मौसम संबंधी खतरे की चेतावनी नहीं है.

मौसम विभाग की सलाह

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि मेघगर्जन के दौरान पेड़ों के नीचे शरण लेने से बचें. यदि तेज हवा या बारिश शुरू हो जाए तो सुरक्षित स्थान पर रहें. खुले क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से रुकने से बचने और मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने की भी सलाह दी गई है.

अगले तीन घंटे रहेंगे अहम

यह तात्कालिक चेतावनी जारी होने के समय से अगले तीन घंटे तक प्रभावी रहेगी. ऐसे में येलो अलर्ट वाले जिलों के लोगों को मौसम में अचानक बदलाव के लिए तैयार रहने की जरूरत है. तेज हवाओं, मेघगर्जन और हल्की से मध्यम बारिश के कारण स्थानीय स्तर पर मौसम का असर देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और आवश्यकता पड़ने पर नई चेतावनी जारी की जा सकती है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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