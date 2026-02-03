Wedding Season 2026: राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में कल से बैंड-बाजा और बारात की रौनक फिर से लौटने वाली है. पौष के महीने और खरमास के कारण पिछले 49 दिनों से शादियों पर लगा 'ब्रेक' अब खत्म हो गया है. कल यानी 4 फरवरी से शुभ मुहूर्तों की शुरुआत के साथ ही बाराती फिर से थिरकते नजर आएंगे और शहनाइयों की गूंज से मैरिज गार्डन और होटल गुलजार होंगे.

सबसे ज्यादा शुभ दिन

साल 2026 में विवाह के लिए कुल 59 शुभ मुहूर्त निकल रहे हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 14 मुहूर्त अकेले इसी माह यानी फरवरी में हैं. ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक, फरवरी का महीना शादियों के लिए सबसे व्यस्त रहने वाला है. जयपुर के टेंट व्यवसायियों, कैटरर्स और बैंड संचालकों के पास एडवांस बुकिंग की भरमार है.

सावधानी

24 फरवरी से 3 मार्च तक होलाष्टक प्रारंभ हो जाएगा, जिसके कारण इस दौरान मांगलिक कार्यों पर एक बार फिर रोक लग जाएगी.

साल 2026 का विवाह कैलेंडर

इस साल विवाह के मुहूर्तों का गणित कुछ इस प्रकार रहने वाला है-

महीना शुभ मुहूर्त (दिन) विशेष फरवरी 14 दिन साल का सबसे व्यस्त महीना मार्च 4 दिन 14 मार्च से 13 अप्रैल तक मलमास (विवाह वर्जित) अप्रैल 8 दिन 13 अप्रैल के बाद मुहूर्त शुरू मई/जून 8-8 दिन गर्मियों की शादियों का सीजन जुलाई 4 दिन सबसे कम मुहूर्त; 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी अगस्त-अक्टूबर 0 दिन चातुर्मास के कारण शादियों पर रोक नवंबर मुहूर्त शुरू 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी से शुभ शुरुआत दिसंबर 6 दिन साल का अंतिम विवाह सीजन

ब्रेक और पाबंदियां

25 जुलाई को देवशयनी एकादशी के साथ ही भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाएंगे, जिसके बाद करीब चार महीनों के लिए मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाएगा. इसके बाद 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी के अबूझ सावे के साथ फिर से शादियों का सीजन शुरू होगा.



बाजार में भारी उछाल

जयपुर के व्यापारिक संगठनों के अनुसार,कल से शुरू हो रहे सीजन के कारण करोड़ों रुपये का कारोबार होने की उम्मीद है.कपड़ा बाजार,ज्वेलरी शोरूम और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारी भीड़ देखी जा रही है.विशेष रूप से फरवरी में अधिक मुहूर्त होने के कारण इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों ने अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था की है.

अगर आप भी किसी शादी में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि कल से राजस्थान की सड़कों पर फिर से बैंड-बाजा और बारात का शोर सुनाई देने वाला है.

