/राजस्थान में वन्यजीवों की गणना पूरी, 2681 वाटर होल्स पर हुआ सर्वे, जल्द आएंगे आंकड़े

Rajasthan Wildlife Census 2026: राजस्थान में मौसम के उतार चढ़ाव के बीच वन्यजीवों की गणना पूरी हुई. 24 घंटे लगातार वन्यजीवों की गणना चली. राजस्थान के 2600 से ज्यादा वाटर होल्स पर गणना की जा गई.
Rajasthan Wildlife Census 2026: राजस्थान में मौसम के उतार चढ़ाव के बीच वन्यजीवों की गणना पूरी हुई. 24 घंटे लगातार वन्यजीवों की गणना चली. राजस्थान के 2600 से ज्यादा वाटर होल्स पर गणना की जा गई. भीषण गर्मी और बारिश के बीच जंगलों में वन्यजीवों की गणना हुई. पेड़ों पर मचान बनाकर गणना में जुटे रहे.
वन्यजीवों की गणना वाटर होल पद्धति के माध्यम से गई. अब वन विभाग जल्द ही आंकडे़ं जारी करेगा. जिससे ये पता लगेगा कि वन्यजीवों की संख्या में इजाफा हुआ या कमी. हालांकि जानकारों की माने तो जयपुर में हाईना के साथ-साथ दूसरे वन्यजीवों के बढ़ोतरी की उम्मीद है.
2681 वाटर होल्स पर गणना
प्रदेश के सभी संभागों में कुल 2685 वाटर होल्स पर यह गणना गई. जिनमें जयपुर में 421, अजमेर में 236, भरतपुर में 191, उदयपुर में 744, बीकानेर में 262, कोटा में 345, जोधपुर में 482 वाटर होल्स शामिल थे. इस कार्य में वन विभाग का प्रशिक्षित स्टाफ और चयनित वॉलंटियर्स भाग लें रहे.
इस अभियान के अंतर्गत राज्य के समस्त संरक्षित क्षेत्र, प्रादेशिक वनमंडल और वन्यजीव बहुल क्षेत्रों में, जहां जल स्रोत उपलब्ध थे. वहां गणना कार्य किया जा रहा है. बीट को इकाई मानते हुए बीट-वार आंकलन के लिए मचान स्थापित किए गए हैं, जहां वनकर्मियों, वन्यजीव प्रेमियों और गैर-सरकारी संगठनों के सदस्यों द्वारा वन्यजीवों की गणना हुई.
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कल कैमरा ट्रैप से होगी पहचान
प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र में वन्यजीवों की अधिक आवाजाही वाले कम से कम 10 स्थानों पर कैमरा ट्रैप के माध्यम से वन्यजीवों की पहचान, संख्या का आंकलन किया जा रहा है. उम्मीद है कि पिछले सालों के मुकाबले वन्यजीवों की गणना में इजाफा होगा.
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