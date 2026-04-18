/राजस्थान में 1 मई को होगी वन्यजीवों की गणना, हर रेंज में बनाने होंगे वाॅटर 10 पॉइंट

Jaipur News: राजस्थान में वन्यजीवों की स्थिति जानने के लिए 1 मई को राज्यभर में विशेष गणना अभियान चलाया जाएगा. वन विभाग ने इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं. इस दौरान बाघ, बाघिन सहित अन्य वन्यजीवों की 24 घंटे लगातार गिनती की जाएगी. विभाग ने सभी संभागीय मुख्य वन संरक्षकों और टाइगर रिजर्व को जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. इस बार भी यह देखने पर सबकी नजर रहेगी कि वन्यजीवों की संख्या में बढ़ोतरी होती है या कमी आती है.

वाटर हॉल पद्धति से होगी गणना

वन विभाग इस बार भी वाटर हॉल पद्धति से वन्यजीवों की गणना करेगा. यह प्रक्रिया वैशाख माह की पूर्णिमा पर 1 मई को आयोजित होगी. इस पद्धति के तहत जंगलों में उन स्थानों को चिन्हित किया जाता है, जहां वन्यजीव पानी पीने के लिए आते हैं. हर वन रेंज में कम से कम 10 ऐसे पॉइंट तय किए गए हैं. इन स्थानों पर तैनात कर्मचारी वन्यजीवों की गतिविधियों का रिकॉर्ड तैयार करेंगे.

मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक (CWLW) केसीए अरुण प्रसाद ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. राज्य के सभी वन क्षेत्रों में 1 मई से 2 मई तक लगातार 24 घंटे यह गणना अभियान चलेगा. जरूरत पड़ने पर इस कार्य में गैर-सरकारी संगठनों (NGO) की मदद भी ली जाएगी.

24 घंटे लगातार चलेगा काउंटिंग अभियान

वन्यजीवों की गणना 1 मई सुबह 8 बजे से शुरू होकर 2 मई सुबह 8 बजे तक बिना रुके जारी रहेगी. हर चिन्हित पॉइंट पर 2 से 3 वनकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी. उन्हें टॉर्च, पेन, एक्सेल शीट और अन्य जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे.

बड़े जल स्रोतों जैसे तालाबों पर मचान बनाकर निगरानी की जाएगी, ताकि वन्यजीवों की सही पहचान की जा सके. गिनती के दौरान फ्लैश कैमरे या मोबाइल का उपयोग नहीं किया जाएगा, जिससे वन्यजीवों को कोई परेशानी न हो. साथ ही नर और मादा की अलग-अलग पहचान भी दर्ज की जाएगी. वन विभाग 20 अप्रैल तक सभी पानी के स्रोतों का चिन्हीकरण पूरा करेगा. इसके लिए स्थानीय लोगों की मदद भी ली जा रही है, ताकि आंकड़े अधिक सटीक और विश्वसनीय हों.

किन वन्यजीवों की होगी गिनती

इस गणना अभियान में शाकाहारी और मांसाहारी वन्यजीवों के लिए अलग-अलग डेटा तैयार किया जाएगा. मांसाहारी वर्ग में सियार, गीदड़, जरख, जंगली बिल्ली, मरु बिल्ली, लोमड़ी, मरु लोमड़ी, भेड़िया, बिज्जू, सियागोश और पेंगोलिन शामिल हैं. वहीं शाकाहारी वन्यजीवों में हिरण, काला हिरण, सेही, लंगूर, जंगली सूअर, रोजड़ा और नीलगाय की गिनती की जाएगी.

यह अभियान राजस्थान के जंगलों में वन्यजीवों की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है. इसके जरिए संरक्षण नीतियों को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.