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महिला आरक्षण कैसे बदल सकता है राजस्थान की सियासत? 90 सीटों पर महिलाओं की एंट्री!

Rajasthan Politics: नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने से राजस्थान की राजनीति में बड़ा बदलाव संभव है. परिसीमन के बाद 270 विधानसभा सीटों में 90 महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं, जिससे 2028-29 के चुनावों में सियासी समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे.
 

Edited bySandhya YadavReported byBabulal Dhayal
Published: Apr 17, 2026, 10:46 AM|Updated: Apr 17, 2026, 10:46 AM
महिला आरक्षण कैसे बदल सकता है राजस्थान की सियासत? 90 सीटों पर महिलाओं की एंट्री!
Image Credit: AI Generated

Rajasthan Poltics: केंद्र सरकार ने संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम 2023, यानी ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है. भारत सरकार के अनुसार यह कानून 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो चुका है. इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है. इसका वास्तविक लागू होना जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही संभव होगा.

इस फैसले का राजस्थान की राजनीति पर गहरा असर पड़ सकता है. माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2028 और लोकसभा चुनाव 2029 में यह बिल गेम चेंजर साबित हो सकता है. जैसे ही यह व्यवस्था लागू होगी, एक-तिहाई सीटों पर महिलाओं को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, जिससे मौजूदा विधायकों और सांसदों की राजनीतिक स्थिति प्रभावित हो सकती है.

विधायकों-सांसदों की बढ़ेगी टेंशन
महिला आरक्षण लागू होने के बाद सबसे बड़ा असर मौजूदा जनप्रतिनिधियों पर पड़ेगा. जिन सीटों पर आरक्षण लागू होगा, वहां मौजूदा विधायकों और सांसदों का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है. कई नेताओं को अपनी पारंपरिक सीट छोड़कर नई सीट तलाशनी पड़ सकती है.

सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना
संशोधन और परिसीमन के बाद राजस्थान में विधानसभा और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ सकती है. अनुमान है कि विधानसभा सीटें 200 से बढ़कर करीब 270 हो सकती हैं, जबकि लोकसभा सीटें 25 से बढ़कर 34 तक पहुंच सकती हैं. ऐसे में करीब 90 विधानसभा सीटों और 12 लोकसभा सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षण लागू हो सकता है.

बहुमत का आंकड़ा भी बदलेगा
विधानसभा सीटें बढ़ने के साथ ही सरकार बनाने का गणित भी बदल जाएगा. अभी 200 सीटों में बहुमत के लिए 101 सीटें जरूरी होती हैं, लेकिन अगर सीटें 270 हो जाती हैं तो बहुमत का आंकड़ा 136 तक पहुंच जाएगा. इससे चुनावी रणनीति और गठजोड़ की राजनीति पर भी असर पड़ेगा.

महिलाओं की भागीदारी में बड़ा इजाफा
वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में महिलाओं की संख्या काफी कम है. 2023 के चुनाव में सिर्फ 21 महिलाएं विधायक बनी थीं, जो कुल सीटों का लगभग 10.5% है. लेकिन 33% आरक्षण लागू होने के बाद यह संख्या बढ़कर करीब 90 तक पहुंच सकती है. इससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी चार गुना तक बढ़ सकती है.

मंत्रिमंडल में भी बढ़ेगी हिस्सेदारी
सीटें बढ़ने के साथ ही मंत्रिमंडल का आकार भी बढ़ सकता है. नियम के अनुसार कुल विधायकों के 15% को मंत्री बनाया जा सकता है. अभी 200 सीटों के हिसाब से 30 मंत्री बन सकते हैं, लेकिन 270 सीटें होने पर यह संख्या 40 तक पहुंच सकती है. इससे महिलाओं को मंत्री बनने के अधिक अवसर मिल सकते हैं, हालांकि मंत्री पद पर आरक्षण लागू नहीं होगा.

लोकसभा में भी बदलेगा गणित
राजस्थान की लोकसभा सीटें 25 से बढ़कर 34 होने की संभावना है. ऐसे में 33% आरक्षण के तहत करीब 12 सीटों पर महिलाएं चुनाव लड़ेंगी. इससे संसद में राजस्थान की महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ेगी और उनकी भूमिका भी मजबूत होगी.

रोटेशन सिस्टम बना चुनौती
महिला आरक्षण में सबसे बड़ा पेंच रोटेशन सिस्टम को लेकर है. इसके तहत आरक्षित सीटें स्थायी नहीं रहेंगी, बल्कि हर पांच साल में बदलती रहेंगी. यानी जो सीट एक बार आरक्षित होगी, अगली बार वह सामान्य हो सकती है और दूसरी सीट आरक्षित हो जाएगी. इससे नेताओं के लिए अपनी सीट पर लंबे समय तक पकड़ बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा.

राजनीतिक दलों के सामने नई चुनौती
महिला आरक्षण लागू होने के बाद राजनीतिक दलों को भी नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा. कई क्षेत्रों में सक्रिय महिला नेताओं की संख्या कम है, ऐसे में पार्टियों को योग्य महिला उम्मीदवार तलाशने में कठिनाई हो सकती है. इसके चलते उम्मीदवार चयन में रणनीति बदलनी पड़ेगी.

वंशवाद पर असर या नया रूप?
विशेषज्ञों का मानना है कि महिला आरक्षण से महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, लेकिन वंशवाद पूरी तरह खत्म होगा, यह कहना मुश्किल है. कई मामलों में मौजूदा नेता अपनी पत्नी, बेटी या अन्य महिला परिजन को टिकट दिलाने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि राजनीतिक पकड़ बनी रहे.

विधानसभा में सीटों की व्यवस्था
राजस्थान विधानसभा में फिलहाल 200 विधायक बैठते हैं, जबकि सीटिंग क्षमता 246 है. इसे बढ़ाकर 300 तक किया जा सकता है. ऐसे में भविष्य में सीटों की संख्या बढ़ने पर भी किसी तरह की व्यावहारिक दिक्कत नहीं आएगी.

क्या बदलेगी सियासत की दिशा?
महिला आरक्षण कानून लागू होने के बाद राजस्थान की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. जहां एक ओर महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर मौजूदा नेताओं और राजनीतिक दलों के लिए नई चुनौतियां भी सामने आएंगी. आने वाले चुनावों में यह बिल न सिर्फ उम्मीदवारों की तस्वीर बदलेगा, बल्कि चुनावी समीकरण, रणनीति और सत्ता के समीकरणों को भी पूरी तरह से बदल सकता है. यही वजह है कि इसे राजस्थान की राजनीति के लिए एक बड़ा टर्निंग प्वाइंट माना जा रहा है.

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