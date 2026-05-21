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मई में दौड़ी राजस्थान की शाही ट्रेन, फुल चार्टर बुकिंग के साथ पहुंची जयपुर

Rajasthan News:  राजस्थान की विश्व प्रसिद्ध लग्जरी ट्रेन 'पैलेस ऑन व्हील्स' ने इस बार एक नया इतिहास रच दिया है. 45 सालों में पहली बार मई की भीषण गर्मी के दौरान यह शाही ट्रेन फुल चार्टर बुकिंग के साथ जयपुर पहुंची.  
 

Edited bySneha AggarwalReported byDamodar prasad raigar
Published: May 21, 2026, 05:31 PM|Updated: May 21, 2026, 05:31 PM
मई में दौड़ी राजस्थान की शाही ट्रेन, फुल चार्टर बुकिंग के साथ पहुंची जयपुर
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: राजस्थान की विश्व प्रसिद्ध शाही ट्रेन 'पैलेस ऑन व्हील्स' मई माह में पहली बार फुल चार्टर के साथ जयपुर पहुंची. इस बार ट्रेन अपने पूरे शाही अंदाज़ और फुल चार्टर बुकिंग के साथ संचालित हो रही है.

45 सालों में ऐसा हुआ पहली बार
45 सालों के इतिहास में यह पहली बार मई माह की भीषण गर्मी के दौरान भी पैलेस ऑन व्हील्स जयपुर पहुंची. निदेशक(ओएंडएम) भगतसिंह लोहागढ़ ने बताया कि विशेष यात्रा को एक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा कॉर्पोरेट चार्टर के रूप में बुक किया गया है.
शाही ट्रेन मेहमानों को लेकर 20 मई को दिल्ली से रवाना होते हुए जयपुर सहित राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण करते हुए जैसलमेर तक जाएगी.

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पारंपरिक राजस्थानी स्वागत
जयपुर पहुंचने पर मेहमानों का पारंपरिक राजस्थानी स्वागत किया गया. ट्रेन में देश-विदेश के मेहमान राजस्थान की संस्कृति, विरासत, खानपान और शाही आतिथ्य का अनुभव ले रहे हैं.

इस विशेष टूर में मेहमानों के लिए समर स्पेशल मेन्यू, एयर-कूल्ड साइटसीइंग, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और लक्ज़री ऑनबोर्ड सुविधाओं की विशेष व्यवस्था की गई है. पर्यटन विशेषज्ञों के अनुसार यह यात्रा राजस्थान में बढ़ती लग्जरी और हेरिटेज टूरिज्म की मांग का बड़ा संकेत है.

ऑफ-सीजन लग्जरी टूरिज्म के नए अवसर
हाल ही में 'पैलेस ऑन व्हील्स' ने यात्रियों की संख्या में लगभग 45 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है, जो इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है. रेलवे और पर्यटन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि मई में ट्रेन का सफल संचालन आने वाले समय में ऑफ-सीजन लग्जरी टूरिज्म के नए अवसर खोल सकता है.
राजस्थान की शाही विरासत, संस्कृति और आतिथ्य को विश्व स्तर पर नई पहचान दिलाने में पैलेस ऑन व्हील्स लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.

राजस्थान की सैर

'पैलेस ऑन व्हील्स' भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित एक लग्जरी शाही ट्रेन है, जो 7 रात और 8 दिन की यात्रा में यात्रियों को राजस्थान के राजसी किलों, महलों और रेगिस्तानी शहरों की सैर कराती है.

यह ट्रेन नई दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू करती है. इसमें वातानुकूलित (AC) डीलक्स और सुपर डीलक्स केबिन हैं जो राजशाही ठाट-बाट से सजाए गए हैं. साथ ही यात्रियों का हर स्टेशन पर पारंपरिक तरीके ढोल-नगाड़ों और तिलक से स्वागत किया जाता है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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