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यमुना जल समझौता: शेखावाटी की प्यास बुझाने वाले 'भगीरथ' का जयपुर में ऐतिहासिक अभिनंदन, एयरपोर्ट से CMR तक दिखेगा जनसैलाब

Jaipur News: राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौते पर एमओए साइन होने के बाद प्रदेश की राजनीति तेज हो गई है. बीजेपी ने इसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बड़ी उपलब्धि बताया, जबकि कांग्रेस पर 32 साल तक राजस्थान के जल अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाया. 70 लाख लोगों को राहत मिलने का दावा किया गया है.
 

Edited bySandhya YadavReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Jun 30, 2026, 06:32 AM|Updated: Jun 30, 2026, 06:32 AM
यमुना जल समझौता: शेखावाटी की प्यास बुझाने वाले 'भगीरथ' का जयपुर में ऐतिहासिक अभिनंदन, एयरपोर्ट से CMR तक दिखेगा जनसैलाब
Image Credit: Jaipur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: 32 साल तक फाइलों में अटका रहा... लेकिन अब यमुना का पानी राजस्थान तक पहुंचाने का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है. दिल्ली में राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौते पर एमओए साइन होते ही प्रदेश की सियासत भी तेज हो गई है.

बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने इसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भागीरथी प्रयास बताते हुए कांग्रेस पर दशकों तक राजस्थान के जल अधिकारों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है. बीजेपी मंगलवार को जयपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जोरदार स्वागत करेगी. इतना ही नहीं...राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान का हवाला देते हुए उन्हें भी मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए खुला न्यौता दे दिया है.

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दिल्ली के कर्तव्य भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राजस्थान और हरियाणा के बीच बहुप्रतीक्षित यमुना जल समझौते पर हस्ताक्षर हुए. बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल भी मौजूद रहे. इस समझौते को 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

कांग्रेस के मित्रों को एमओयू और एमओए में फर्क पता नहीं
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सोमवार को मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जल सुरक्षा जल संवर्धन के लिए राज्यों के बीच में समन्वय का वातावरण बना है. राठौड़ ने भजनलाल शर्मा को आधुनिक भागीरथ बताते हुए कहा कि यमुना जल समझौता का फैसला 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत के समय हुआ था. 32 साल पुराना समझौता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दृढ़ इच्छा शक्ति से पूर्ण हुआ है. शेखावाटी के लिए यह फैसला ऐतिहासिक साबित होने जा रहा है. उन्होंने कटाक्ष किया कि कांग्रेस के मित्रों को एमओयू और एमओए में फर्क पता नहीं है. मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि इस परियोजना के लिए भू अधिग्रहण से लेकर टेंडर तक की प्रक्रिया इस वित्तीय वर्ष में पूरी होगी. यह 34102 करोड़ की परियोजना शेखावाटी के लिए उसकी तकदीर और तस्वीर को बदलने वाला काम होगा.


राजेंद्र राठौड़ ने किया कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र
बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है. राजेंद्र राठौड़ ने सवाल उठाया कि आखिर 32 वर्षों तक राजस्थान को उसका अधिकार क्यों नहीं मिला? उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हर चुनाव में शेखावाटी के लोगों से पानी के नाम पर वोट मांगे, लेकिन दिल्ली और हरियाणा के सामने कभी मजबूती से राजस्थान का पक्ष नहीं रखा. राठौड़ ने हरियाणा विधानसभा चुनाव का भी जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में राजस्थान को यमुना का एक बूंद पानी तक नहीं देने की बात कही गई थी, लेकिन उस समय राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने भी कोई विरोध दर्ज नहीं कराया. बीजेपी इसे कांग्रेस की राजनीतिक विफलता और बीजेपी की परिणाम आधारित राजनीति का अंतर बता रही है.

सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब राजेंद्र राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्वागत समारोह में आने का न्योता दे दिया. दरअसल, गहलोत पहले इस समझौते को लेकर सवाल उठाते रहे थे और उन्होंने कहा था कि यदि समझौता हो गया तो वे खुद मुख्यमंत्री को माला पहनाएंगे. अब राठौड़ ने उसी बयान को याद दिलाते हुए उन्हें जयपुर एयरपोर्ट पर स्वागत कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया है.


जल संकट वाले इलाकों तक पानी पहुंच सकेगा
बीजेपी का दावा है कि यह समझौता सिर्फ पानी का नहीं, बल्कि शेखावाटी के भविष्य का समझौता है. इससे पेयजल संकट कम होगा, भूजल स्तर सुधरेगा, किसानों को राहत मिलेगी, उद्योगों को पानी मिलेगा और क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी. परियोजना से 70 लाख लोगों को राहत मिलेगी. समझौते के तहत मानसून के दौरान हथिनीकुंड बैराज से राजस्थान को उसके हिस्से का यमुना जल उपलब्ध कराया जाएगा. इसके लिए भूमिगत पाइपलाइन नेटवर्क विकसित होगा. सरकार का दावा है कि करीब 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए शेखावाटी के झुंझुनूं, सीकर और चूरू जैसे जल संकट वाले इलाकों तक पानी पहुंच सकेगा.

यमुना जल समझौते पर हस्ताक्षर के साथ ही राजस्थान की राजनीति में भी नया अध्याय शुरू हो गया है. बीजेपी इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बताकर जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है, जबकि कांग्रेस पर सवालों की बौछार की जा रही है. अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि क्या कांग्रेस इस मुद्दे पर जवाबी हमला करती है... और क्या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीजेपी के न्योते को स्वीकार कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्वागत में पहुंचते हैं या नहीं.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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