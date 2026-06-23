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दिल्ली में शेखावाटी की किस्मत बदलने वाली महाबैठक, यमुना जल समझौते पर आ सकता है बड़ा फैसला

Jaipur News : दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के साथ यमुना जल परियोजना से जुड़ी अहम बैठक आज होगी है. आज की ये मीटिंग मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने की कोशिश होगी. जिसके लिए सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली में हैं.

Edited byPragati PantReported byAshish chauhan
Published: Jun 23, 2026, 12:18 PM|Updated: Jun 23, 2026, 12:19 PM
दिल्ली में शेखावाटी की किस्मत बदलने वाली महाबैठक, यमुना जल समझौते पर आ सकता है बड़ा फैसला
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News : यमुना जल समझौते के लिए राजस्थान के लिए बड़ी खबर सामने आई है. दोनों राज्यों ने केंद्र सरकार को DPR बनाकर भेज दी है.अब केंद्र सरकार की मंजूरी का इतंजार है. केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद यमुना जल समझौते पर काम शुरू होगा.

शेखावाटी अंचल को राहत मिलेगी

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यमुना जल समझौते पर राजस्थान और हरियाणा सरकार ने DPR फाइनल कर दी है.
दोनों राज्यों ने DPR बनाकर केंद्र सरकार को भेज दी है. अब केंद्र सरकार DPR का परीक्षण करेगी. उसके बाद समझौते पर केंद्र सरकार अंतिम मुहर लगाएगी, जिसके बाद यमुना जल समझौते के जरिए राजस्थान के शेखावाटी अंचल में पानी का संकट दूर होगा. जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने जी मीडिया से खास बातचीत में कहा कि इस प्रोजेक्ट से शेखावाटी अंचल को बडी राहत मिलेगी. केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद प्रोजेक्ट शुरू होगा. सुरेश रावत ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को सीएम की सोच बता चुके हैं.

35 साल का सूखा दूर होगा

यमुना जल समझौत से प्रोजेक्ट से शेखावाटी इलाके में 35 साल का सूखा दूर होगा. चूरू,सीकर और झुन्झुनू जिले में पाएगी आ पाएगा. दोनों राज्यों के लिए सालों से जल समझौते पर विवाद चल रहा था, लेकिन अब पूरी तरह से विवाद खत्म हो गया है. केंद्र और दोनों राज्यों में बीजेपी शासित सरकारों के कारण जल समझौते का विवाद खत्म हो गया है.अब जल्द ही केंद्र सरकार डीपीआर पर मुहर लगाएगी, ताकि काम शुरू हो.

कब-कब अटका दोनों राज्यों में जल समझौता

1994 में अपर यमुना रिवर बोर्ड की 22वीं बैठक में यमुना जल समझौते को लेकर राजस्थान का हिस्सा तय हुआ था. इस प्रोजेक्ट में ताजेवाला हैडवर्क्स से राजस्थान को पानी मिलना है. उस दौरान मानसून अवधि में 1917 क्यूसेक जल राजस्थान को आवंटित हुआ था. 2003 में केन्द्रीय जल आयोग को हरियाणा की नहरों का रिमॉडलिंग का प्रस्ताव को भेजा गया था. इससे पहले फरवरी 2002 में सीडब्ल्यूसी में हरियाणा की सहमति शर्त के साथ दी गई थी, जिसके बाद सहमति के लिए 2003 में एमओयू के लिए हरियाणा को भेजा गया. लेकिन हरियाणा राज्य ने सहमति प्रदान नहीं की. 2017 में राजस्थान के हिस्से के पानी की फिर से मांग की गई. भूमिगत पाइपलाइन आधारित फिजिबिलिटी रिपोर्ट CWC को भेजी. 2018 में केंद्रीय जल आयोग ने रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की. हथिनी कुंड बैराज से भूमिगत पाइप लाइन से जल वितरण का सुझाव दिया गया.

2023 के बाद जल समझौते की रफ्तार बढी

28 दिसंबर, 2023 को केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री की हरियाणा के साथ बैठक हुई थी. 4 जनवरी, 2024 को फिर से दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई थी. 7 और 16 फरवरी, 2024 को फिर से दिल्ली में बैठक हुई थी. 17 फरवरी, 2024 को दिल्ली में राजस्थान और हरियाणा के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे .14 मार्च, 2024 को राजस्थान ने विभागीय टास्क फोर्स गठित की
30 अप्रैल और एक मई 2024 को टास्क फोर्स ने हथिनी कुंड का निरीक्षण किया था.माना जा रहा कि जल्द ही केंद्र सरकार डीपीआर फाइनल करेगा.

चार भूमिगत पाइप लाइनें बिछेगी

हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से चार भूमिगत पेयजल लाइनें निकलेंगी. तीन लाइनों से शेखावाटी का गला तर किया जाएगा. जल संसाधन विभाग की मानें तो एक लाइन हरियाणा-राजस्थान के बॉर्डर इलाकों को पेयजल उपलब्ध करवाएगी. उधर, हरियाणा के दादरी, भिवानी और हिसार के लिए भी पेयजल का इंतजाम होगा. हरियाणा से चूरू तक करीब 265 किलोमीटर लंबी लाइनें डाली जाएंगी. पूर्व के आकलन के अनुसार पूरी योजना पर 31 हजार करोड़ रुपए खर्च होने थे. लेकिन अब संयुक्त डीपीआर बनने के बाद तय होगा कि प्रोजेक्ट पर कितना खर्चा जाएगा.
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Pragati Pant

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल में वेब एडिटर हैं. वह टीवी और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा का अनुभव रखती हैं. खबरों की गहरी समझ रखने वाली प्रगति जी इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी कार्य कर चुकी हैं.

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