Rajasthan Politics: राजस्थान यूथ कांग्रेस चुनाव को लेकर लंबे समय से चला आ रहा सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया है. यूथ कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए परफॉरमेंस लिस्ट जारी कर दी है.
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Rajasthan Politics: राजस्थान यूथ कांग्रेस चुनाव को लेकर लंबे समय से चला आ रहा सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया है. यूथ कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए परफॉरमेंस लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में कुल 30 नाम शामिल किए गए हैं.
इन 30 नेताओं को अब अध्यक्ष पद के चुनाव में नामांकन भरने का मौका मिलेगा. परफॉरमेंस लिस्ट जारी होने से राजस्थान यूथ कांग्रेस में राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है. लंबे इंतजार के बाद लिस्ट आने से दावेदारों और कार्यकर्ताओं में राहत की लहर है, हालांकि अब इन 30 नामों में से अंतिम रूप से कौन अध्यक्ष पद की दौड़ में आगे रहेगा, यह देखना दिलचस्प होगा.
दिल्ली में हुए इंटरव्यू
26 मार्च को दिल्ली के इंदिरा भवन में राजस्थान यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदारों के इंटरव्यू आयोजित किए गए. इन इंटरव्यू में अभिषेक चौधरी, अनिल चोपड़ा, मुकुल खीचड़, पारस गुर्जर समेत कई प्रमुख दावेदार शामिल हुए. यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रभारी ने सभी उम्मीदवारों से विस्तार से बातचीत की और उनके कार्यकाल, संगठनात्मक क्षमता तथा लोकप्रियता का आकलन किया.
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