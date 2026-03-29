Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

यूथ कांग्रेस ने जारी की परफॉरमेंस लिस्ट! राजस्थान अध्यक्ष पद के लिए 30 नाम शामिल

Rajasthan Politics: राजस्थान यूथ कांग्रेस चुनाव को लेकर लंबे समय से चला आ रहा सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया है. यूथ कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए परफॉरमेंस लिस्ट जारी कर दी है.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByDeepak Goyal
Published:Mar 29, 2026, 02:08 PM IST | Updated:Mar 29, 2026, 02:08 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में LPG को लेकर बड़ा बदलाव! जानें किसे मिलेगा 100%, किसे सिर्फ 40%?
7 Photos
Jaipur News

राजस्थान में LPG को लेकर बड़ा बदलाव! जानें किसे मिलेगा 100%, किसे सिर्फ 40%?

राजस्थान के सातों संभाग में छाए काले बदरा, तेज मेघगर्जन के साथ आंधी-बारिश का अलर्ट जारी, रहें तैयार
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के सातों संभाग में छाए काले बदरा, तेज मेघगर्जन के साथ आंधी-बारिश का अलर्ट जारी, रहें तैयार

अजमेर के लिए महा प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, शुरू होने को हुंकार भर रहा काम
7 Photos
Rajasthan Government Project

अजमेर के लिए महा प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, शुरू होने को हुंकार भर रहा काम

राजस्थान में सोने के साथ चांदी में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी, देखें शहर में क्या है लेटेस्ट प्राइस
13 Photos
Rajasthan Gold Silver Price Today

राजस्थान में सोने के साथ चांदी में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी, देखें शहर में क्या है लेटेस्ट प्राइस

यूथ कांग्रेस ने जारी की परफॉरमेंस लिस्ट! राजस्थान अध्यक्ष पद के लिए 30 नाम शामिल

Rajasthan Politics: राजस्थान यूथ कांग्रेस चुनाव को लेकर लंबे समय से चला आ रहा सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया है. यूथ कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए परफॉरमेंस लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में कुल 30 नाम शामिल किए गए हैं.

इन 30 नेताओं को अब अध्यक्ष पद के चुनाव में नामांकन भरने का मौका मिलेगा. परफॉरमेंस लिस्ट जारी होने से राजस्थान यूथ कांग्रेस में राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है. लंबे इंतजार के बाद लिस्ट आने से दावेदारों और कार्यकर्ताओं में राहत की लहर है, हालांकि अब इन 30 नामों में से अंतिम रूप से कौन अध्यक्ष पद की दौड़ में आगे रहेगा, यह देखना दिलचस्प होगा.

दिल्ली में हुए इंटरव्यू
26 मार्च को दिल्ली के इंदिरा भवन में राजस्थान यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदारों के इंटरव्यू आयोजित किए गए. इन इंटरव्यू में अभिषेक चौधरी, अनिल चोपड़ा, मुकुल खीचड़, पारस गुर्जर समेत कई प्रमुख दावेदार शामिल हुए. यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रभारी ने सभी उम्मीदवारों से विस्तार से बातचीत की और उनके कार्यकाल, संगठनात्मक क्षमता तथा लोकप्रियता का आकलन किया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

खबर अपडेट की जा रही है

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news